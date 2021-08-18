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14-летняя хоккеистка погибла в ДТП на Алтае

16:15

Четырнадцатилетняя жительница села Усть-Кан скончалась в результате ДТП, сообщают «Новости Горного Алтая». За рулем была игрок в хоккей с мячом Дарина Ивакина.

Трагедия произошла ночью. Девочка была за рулем автомобиля, не справилась с управлением и вылетела с трассы. Также в машине находилось еще три подростка, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства того, как 14-летняя жительница оказалась за рулем транспортного средства.

Дополнительная информация:

https://www.gorno-altaisk.info/news/133768

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Иван Шитик все материалы автора

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