14-летняя хоккеистка погибла в ДТП на Алтае
16:15
Четырнадцатилетняя жительница села Усть-Кан скончалась в результате ДТП, сообщают «Новости Горного Алтая». За рулем была игрок в хоккей с мячом Дарина Ивакина.
Трагедия произошла ночью. Девочка была за рулем автомобиля, не справилась с управлением и вылетела с трассы. Также в машине находилось еще три подростка, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства того, как 14-летняя жительница оказалась за рулем транспортного средства.
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