Сергей Ломанов-старший: "Лимит на легионеров противоречит здравому смыслу"

Спортивный директор "Енисея", бывший главный тренер красноярского клуба и сборной России Сергей Ломанов-старший категорически против введения лимита на легионеров в суперлиге.

– Это противоречит здравому смыслу, - цитирует kraysport.ru Ломанова. - У нас итак всего две сборные, которые играют в хоккей на хорошем уровне. Если бы было засилье легионеров, это еще можно было понять. В прошлом чемпионате в России играли всего два легионера! В Швеции, допустим, очень много финнов. Наши тоже играют. И это никого не смущает.

Когда мы в свое время играли в шведских клубах, уровень чемпионата вырос, пошли зрители на трибуны. Ходили на личности. Вспомните, когда сюда приехал Эдлунд, какой был интерес у болельщиков. Посмотрите на футбол и хоккей с шайбой. Там много классных легионеров. Я бы наоборот, пригласил в команду еще несколько шведов. Трибуны были бы заполнены. Это развитие нашего вида спорта. В федерации хватает умных людей. Я думаю, что лимит не должны ввести.