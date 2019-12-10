Решение ВАДА не повлияет на проведение чемпионата мира-2020 в Иркутске

Руководитель дирекции по проведению чемпионата мира-2020 Владимир Матиенко прокомментировал возможный перенос турнира из-за санкций ВАДА.

— Я связывался со штаб-квартирой нашей международной федерации в Швеции, разговаривал с генеральным секретарем, — цитирует Матиенко РИА Новости. — Он сказал, что письмо от ВАДА приходило, но там был следующий параграф: если международное соревнование уже объявлено и нет технической возможности его отменить или перенести в другую страну, то оно состоятся в России. Мы как раз попадаем под это правило и можем со 100-процентной уверенностью говорить о том, что чемпионат в Иркутске состоится.

Чемпионата мира-2020 должен пройти в Иркутске с 28 марта по 5 апреля.

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