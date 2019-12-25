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«Кузбасс» разгромил «Сибсельмаш»

20:31
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В рамках регулярного чемпионата суперлиги «Кузбасс» принимал «Сибсельмаш». Хозяева победили с крупным счетом — 9:2.

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Мурман (Мурманск) — 11:3 (5:1)

25 декабря.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Динамо-Казань (Казань) — 3:3 (1:2)

25 декабря.

Кузбасс (Кемерово) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 9:2 (5:1)

25 декабря.

Родина (Киров) — Волга (Ульяновск) — 3:3 (0:1)

25 декабря.

Старт (Нижний Новгород) — Водник (Архангельск) — 1:5 (0:2)

25 декабря.

Динамо (Москва) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 6:4 (3:0)

25 декабря.

Строитель (Сыктывкар) — Енисей (Красноярск) — 3:9 (0:6)

25 декабря.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2019-2020/

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