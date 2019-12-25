«Кузбасс» разгромил «Сибсельмаш»
20:31
В рамках регулярного чемпионата суперлиги «Кузбасс» принимал «Сибсельмаш». Хозяева победили с крупным счетом — 9:2.
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