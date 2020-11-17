«Енисей» одержал четвертую победу подряд и единственный в суперлиге идет без потерь

«Енисей» обыграл «Старт» в регулярном чемпионате российской суперлиги — 9:2. Красноярский клуб с четырьмя победами в четырех матчах идет на первом месте и остается единственным, кто не терял очков.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Родина» (Киров) — 11:1 (5:0)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 4:2 (2:2)

«Енисей» (Красноярск) — «Старт» (Нижегородская область) — 9:2 (5:1)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск) — 5:5 (4:2)

«Волга» (Ульяновск) — «Мурман» (Мурманск) — 5:1 (3:1)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 5:11 (2:5)