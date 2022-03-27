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«Динамо» победило «Водник» и в девятый раз стало чемпионом России по хоккею с мячом

«Динамо» стало чемпионом России по хоккею с мячом в девятый раз
Иван Шитик
Корреспондент
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Московское «Динамо» переиграло архангельский «Водник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла 27 марта в Сыктывкаре, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Динамо».

«Динамо» стало девятикратным чемпионом страны, сравнявшись по этому показателю как раз с «Водником».

Бронзовые медали турнира завоевал кемеровский «Кузбасс», обыгравший в матче за третье место хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 7:3.

ХК Водник
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
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