Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу команды в чемпионате России по хоккею с мячом

Главный тренер «Динамо» Евгений Иванушкин поделился эмоциями после победы в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом против «Водника» (5:2).

«Это настоящее чемпионство, которое заслужили ребята. Да, мы взяли все турниры, в которых участвовали, но я думаю, что в первую очередь у нас слаженный коллектив, президент клуба, который делает все возможное для наших побед, тренерско-административный штат, начиная от массажистов, точильщиков, докторов, тренеров, но творцы этой победы — ребята, они сегодня сыграли крутой матч. Я им говорил: чтобы сегодня выиграть, нужно показать самый лучший матч сезона. Это был долгий сезон — 10 месяцев, мы никогда столько не тренировались, но мы «Динамо», мы знаем зачем мы сюда приехали», — сказал Иванушкин ТАСС.

«Динамо» стало девятикратным чемпионом страны (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2020, 2022), сравнявшись по этому показателю с «Водником».

«Я просил показать их всю злость и характер. У нас есть мастерство и есть скорость, несмотря на сегодняшнюю погоду, ребята показали крутую игру, даже когда мы проигрывали 1:2, мы гнули ту линию, которую запланировали, и в концовке мы добавили и забили. После третьего гола для нас уже все стало ясно. У нас очень много разбора соперника, ставка была на стандартные положения, они в финальных играх играют решающую роль, поэтому это сегодня сработало», — добавил специалист.

В прошлом сезоне «Динамо» стало серебряным призером чемпионата России, уступив в финале красноярскому «Енисею», архангельский клуб занял четвертое место.