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«Динамо» и «Волга» — в полуфинале Кубка России вместе со «СКА-Нефтяником» и «Енисеем»

19:33

Состоялись матчи 6-го тура Кубка России-2020 на «Западе». Московское «Динамо» и «Волга» одержали шестые победы подряд и обеспечили себе выход в полуфинал. В последнем туре команды встретятся между собой и разыграют 1-2 места.

На «Востоке» групповой турнир уже завершился: «СКА-Нефтяник» занял первое место, «Енисей» — второе.

Полуфиналы пройдут 30 октября, финал — 1 ноября.

Кубок России

Запад

«Строитель» (Сыктывкар) — «Мурман» (Мурманск) — 3:2 (3:1)

«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижегородская область) — 4:4 (1:2)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:8 (0:3)

«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновск) — 5:7 (1:3)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russiacup/2020/

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