«Динамо» и «Волга» — в полуфинале Кубка России вместе со «СКА-Нефтяником» и «Енисеем»
19:33
Состоялись матчи 6-го тура Кубка России-2020 на «Западе». Московское «Динамо» и «Волга» одержали шестые победы подряд и обеспечили себе выход в полуфинал. В последнем туре команды встретятся между собой и разыграют 1-2 места.
На «Востоке» групповой турнир уже завершился: «СКА-Нефтяник» занял первое место, «Енисей» — второе.
Полуфиналы пройдут 30 октября, финал — 1 ноября.
Кубок России
Запад
«Строитель» (Сыктывкар) — «Мурман» (Мурманск) — 3:2 (3:1)
«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижегородская область) — 4:4 (1:2)
«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:8 (0:3)
«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновск) — 5:7 (1:3)
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