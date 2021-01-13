Чемпион мира предложил нашим спортсменам спеть «Вставай, страна огромная» вместо гимна

Четырехкратный чемпион мира, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Владимир Янко заявил «СЭ», что наша сборная сыграет на ЧМ-2021 в Сыктывкаре под флагом РФ.

— Да, тут никаких проблем нет (использование символики сборной), — сказал Владимир Янко «СЭ». — У нас отличные взаимоотношения с международной федерацией, никто нам палок в колеса вставлять не будет. Все-таки мы не олимпийский вид спорта, у нас свои дела. А нашим спортсменам по другим видам спорта, где запретили использования символики и гимна, можно спеть на подиуме «Вставай, страна огромная». И пусть наши «друзья» подумают, что лучше, когда мы поем эту песню или гимн России.

Матчи группы Б ЧМ-2021 в Сыктывкаре пройдут с 27 по 31 января, матчи группы А пройдут с 30 марта по 4 апреля.

(Тимур Ганеев)