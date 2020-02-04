Ралли Швеция могут отменить из-за отсутствия снега

Ралли Швеция в рамках чемпионата мира по ралли WRC может быть отменено, сообщает Autosport.

Сообщается, что соревнования под угрозой срыва. Это связано с отсутствием снега. Традиционно шведский этап проходит на снегу.

Ранее организаторы Ралли Швеция, FIA и промоутеры WRC провели экстренное заседание. Они договорились следить за дальнейшим развитием ситуации и прорабатывать различные варианты действий, чтобы ралли состоялось.

На следующую неделю синоптики обещают в Швеции плюсовую температуру и дождь. Ралли должно пройти с 13 по 16 февраля.