Ралли Швеция могут отменить из-за отсутствия снега
13:24
Ралли Швеция в рамках чемпионата мира по ралли WRC может быть отменено, сообщает Autosport.
Сообщается, что соревнования под угрозой срыва. Это связано с отсутствием снега. Традиционно шведский этап проходит на снегу.
Ранее организаторы Ралли Швеция, FIA и промоутеры WRC провели экстренное заседание. Они договорились следить за дальнейшим развитием ситуации и прорабатывать различные варианты действий, чтобы ралли состоялось.
На следующую неделю синоптики обещают в Швеции плюсовую температуру и дождь. Ралли должно пройти с 13 по 16 февраля.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/60965-provedenie-ralli-shveciya-pod-ugrozoy
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