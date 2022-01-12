Петрансель выиграл десятый этап «Дакара» в зачете автомобилей, Васильев занял 16-е место

Победу в зачете автомобилей одержал француз Стефан Петрансель («Ауди»). Его результат — два часа, 25 минут и 43 секунды.

Вторым стал испанец Карлос Сайнс-старший («Ауди»). Победителю он проиграл две минуты и шесть секунд. На третьей позиции аргентинец Орландо Терранова (Prodrive) — + 03.59. Россиянин Владимир Васильев (VRT Team) на 16-м месте (+11.53).

В общем зачете лидирует катарец Нассер Аль-Аттия («Ауди»), который стал седьмым на этапе. Он преодолел дистанцию за 33 часа, 13 минут и 37 секунд. Вторым идет француз Себатьян Леб (Prodrive). На этапе он стал пятым, а в генеральной классификации уступает лидеру 32 минуты и 40 секунд. Васильев на седьмом месте — +01.49.36.