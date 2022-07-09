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Сегодня, 12:29

Мазепин занял третье место на этапе ралли «Шелковый путь»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский пилот Никита Мазепин занял третье место на третьем этапе ралли «Шелковый путь» в категории мотовездеходов.

Протяженность спецучастка составила 320,66 км. Победителем в данной категории стал Алексей Черкесов, результат которого составил 4 часа 7 минут 25 секунд. Вторым стал Дмитрий Черкесов (+1.48).

Отставание 25-летнего Мазепина, представляющего команду Can-Am, составило 1 минуту 53 секунды.

Отметим, что уже на финише в машине Мазепина закончился бензин. Из-за этого авто пришлось вручную толкать до заправки.

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяженность составит 4474 километра, из которых 2800 — это спецучастки.

Никита Мазепин
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