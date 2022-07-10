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Сегодня, 14:32

Экипаж Сотникова победил на четвертом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на четвертом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Протяженность дистанции по маршруту Астрахань — Грозный составила 588,96 километров, скоростного участка — 343,77 километров.

Экипаж Сотникова преодолел дистанцию за 4 часа 25 минут 21 секунду.

На втором месте оказался Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер), замкнул тройку Сергей Вязович из белорусской команды «МАЗ-Спортавто» (+17.14).

Ралли «Шелковый путь» завершится 16 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15177731
КАМАЗ-мастер
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