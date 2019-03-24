Лукьянюк попал в аварию на последнем спецучастке Ралли Азор. Видео

Экипаж в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова на первом этапе чемпионата Европы по ралли попал в серьезную аварию.

– На предпоследнем допе гонки экипаж, выступающий на автомобиле "Ситроен C3", пробил одно из передних колес. Из-за этого Лукьянюк с первой позиции в общем зачете опустился на третью, – говорится в пресс-релизе команды.

​На перегоне к заключительному спецучастку ралли колесо было заменено, но осталась незаметная проблема, имевшая роковые последствия. Обрывками покрышки перетерло тормозную магистраль, которая в свою очередь не выдержала интенсивного торможения на асфальтовой секции. Буквально в ста метрах после старта финального спецучастка "Ситроен" перевернулся и россиянам пришлось досрочно завершить выступление.

Победителем первого этапа чемпионата Европы стал поляк Лукаш Хабай.