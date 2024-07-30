Мазепин примет участие в третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам

Российский гонщик Никита Мазепин сообщил, что будет участвовать в третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам.

Гонка состоится с 2 по 4 августа в Ульяновске.

«Я рад принять участие в этой гонке. Ралли для меня — отличный способ поддерживать форму и проверять мои навыки внедорожного вождения», — приводит ТАСС слова Мазепина.

Мазепин в 2021 году выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, и его место занял Кевин Магнуссен.