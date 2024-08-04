Никита Мазепин победил на третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам

Российский автогонщик Никита Мазепин занял первое место в ралли-рейде «Баха — Денис Давыдов», который проходил 2-4 августа в Радищевском районе Ульяновской области. Вместе со штурманом Иваном Безденежным он выступал в классе N2 или «Багги» на канадском гоночном авто «BRP Maverick».

«Гонка была довольно таки длинная — 350 км в общем соревновании второго дня. Заключительный этап ехали напределе потому, что потеряли много времени из-за поломки, чинили машину руками на трассе. Мы потеряли около 10 минут и приходилось в конце отыгрываться. Рад, что получилось выиграть третий этап Кубка России. Я надеюсь, что продолжим победную серию и на оставшихся этапах станем чемпионами России», — рассказал «СЭ» Никита Мазепин по итогам гонки.

Ранее Никита Мазепин победил на первом этапе Кубка России.