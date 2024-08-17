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Сегодня, 11:47

Алонсо: «Не уверен, что еще поеду в «Инди-500», а вот в «Дакаре» точно буду участвовать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что в будущем хочет попытаться выиграть ралли-рейд «Дакар».

«Всегда есть вещи, которые хочется сделать, чего хочется добиться. Сейчас я всецело сосредоточен на «Формуле-1». И я был бы очень рад выиграть чемпионат «Формулы-1» вместе с «Астон Мартин» — возможно, это стало бы наиболее ярким событием моей карьеры, а может и жизни. В списке желаний по-прежнему есть победа на «Дакаре». Как и победа в «Инди-500», разумеется — хотя я не уверен, что в будущем еще там поеду. А вот в «Дакаре» я точно еще буду участвовать. Победа в «Формуле-1», в «Дакаре» и в «24-х часах Ле-Мана» стала бы беспрецедентным достижением», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

43-летний Алонсо — двукратный чемпион мира серии «Формула-1» (2005 и 2006), чемпион мира по автогонкам на выносливость (2018—19), двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (2018, 2019) и победитель гонки «24 часа Дейтоны» (2019).

«Дакар» это ежегодный ралли-марафон. С 2020 года маршрут ралли проложен в Азии, по территории Саудовской Аравии. В ралли-рейде принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, а также любители.

Формула-1
Фернандо Алонсо
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