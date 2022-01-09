Леб выиграл седьмой этап Дакара в зачете автомобилей, Васильев занял десятое место

Завершился седьмой этап ралли «Дакар».

В зачете автомобилей победу одержал французский гонщик Себастьен Леб (Prodrive). Его результат — три часа, девять минут и 32 секунды.

Вторым стал катарский пилот Нассер Аль-Аттия («Тойота»). Победителю он проиграл пять минут и 26 секунд. Третьим стал испанец Карлос Сайнс-старший («Ауди»), который уступил Лебу семь минут и 43 секунды.

Россиянин Владимир Васильев (VRT Team) занял десятое место (+18.05). В общем зачете Аль-Аттия. Он преодолел дистанцию за 23 часа, 52 минуты и 22 секунды. Вторым идет Леб, отставая от лидера на 44 минуты и 59 секунд. Васильев опустился с шестого места на седьмое (+01.39.47).