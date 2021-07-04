Экипаж Каргинова стал победителем третьего этапа ралли «Шелковый путь»
15:03
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Каргинов в воскресенье показал на спецучастке по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач (протяженность — 133,22 км) время 1 час 26 минут 10 секунд.
Вторым стал еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева с отставанием в 23 секунды, третьим стал белорус Сергей Вязович (МАЗ).
Лидером общего зачета у грузовиков является экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).
Четвертый этап от Кош-Агача до Горно-Алтайска пройдет 5 июля.
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