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Экипаж Каргинова стал победителем третьего этапа ралли «Шелковый путь»

15:03
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Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Каргинов в воскресенье показал на спецучастке по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач (протяженность — 133,22 км) время 1 час 26 минут 10 секунд.

Вторым стал еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева с отставанием в 23 секунды, третьим стал белорус Сергей Вязович (МАЗ).

Лидером общего зачета у грузовиков является экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

Четвертый этап от Кош-Агача до Горно-Алтайска пройдет 5 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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