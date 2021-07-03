Россия вместо Монголии примет еще три этапа ралли «Шелковый путь»

В России пройдут еще три этапа ралли «Шелковый путь» вместо отмененной части в Монголии, сообщает пресс-служба ралли-рейда.

В субботу часть ралли-рейда «Шелковый путь» по территории Монголии была отменена из-за распространения коронавируса и бубонной чумы.

Республика Алтай примет три завершающих этапа ралли «Шелковый путь» после отмены отрезка гонки в Монголии.

По информации организаторов ралли, 4 июля участники выйдут на старт третьего этапа по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач. Этап будет проводиться в формате марафона — участники будут ремонтировать свои автомобили и мотоциклы самостоятельно, механикам и другим членам команд запрещено приближаться к транспортным средствам. В этот день группы технической поддержки будут базироваться на бивуаке в Горно-Алтайске, марафонский этап станет для них своеобразным днем отдыха.