Экипаж Сотникова выиграл четвертый этап ралли «Шелковый путь»
09:24
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Сотников преодолел дистанцию 164,2 километра за 1 час 40 минут 41 секунду.
Второе место занял пилот «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов (отставание — 1 минута 41 секунда), третий результат показал белорус Сергей Вязович на МАЗе.
В общем зачете после четырех этапов лидирует Сотников, вторым идет Вязович, третьим — Шибалов.
Последний этап ралли пройдет 6 июля.
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