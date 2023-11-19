Треш-ток Ферстаппена и шедевр Леклера. В Лас-Вегасе завершилась самая помпезная гонка «Формулы-1»

Гонщикам все же удалось устроить шоу на трассе, напоминавшей каток.

«Гран-при Лас-Вегаса»

1. Ферстаппен (Red Bull)

2. Леклер (Ferrari) — 2,070

3. Перес (Red Bull) — 2,241

4. Окон (Alpine) — 18,665

5. Стролл (Aston Martin) — 20,067

6. Сайнс (Ferrari) — 20,834

7. Хэмилтон (Mercedes) — 21,755

8. Расселл (Mercedes) — 23,091

9. Алонсо (Aston Martin) — 25,964

10. Пиастри (McLaren) — 29,496

11. Гасли (Alpine) — 34,270

12. Элбон (Williams) — 43,398

13. Магнуссен (Haas) — 44,825

14. Риккардо (Alpha Tauri) — 48,525

15. Чжоу (Alfa Romeo) — 50,162

16.Сарджент (Williams) — 50,882

17. Боттас (Alfa Romeo) — 85,350

18. Цунода (Alpha Tauri) — 4 круга

19. Хюлкенберг (Haas) — 5 кругов

Несмотря на сомнения по поводу безопасности трека и ряд (незначительных) скандалов за его пределами, «Гран-при Лас-Вегаса» состоялся и даже сумел запомниться неплохой борьбой по меркам нынешнего сезона. Пока Макс Ферстаппен в очередной раз не оставил никому шансов, хотя в гонке на его долю выпал и 5-секундный штраф и столкновение с соперником, основное шоу, как обычно, развернулось у него за спиной. Или, если быть точнее, за задним антикрылом его непобедимого «Ред Булл».

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Макс в роли правдоруба и реальные проблемы этапа в Вегасе

Минувший уик-энд стал, пожалуй, рекордным по количеству недовольных высказываний Макса Ферстаппена в этом году. Победитель сезона критиковал едва ли не каждый просчет местных организаторов, а когда поводов для очередного треш-тока не находилось, переключал свой гнев на сам город. Еще в начале гастролей «Формулы-1» в Лас-Вегасе нидерландцу не понравилось долго стоять на церемонии открытия, после чего он признался, что чувствовал себя на представлении клоуном. Затем на пресс-конференции Макс сказал журналистам, что Вегас вообще не подходит для гонок и толпы людей приезжают сюда лишь для пьянок, как на Ибице. А меж тем Ферстаппен старается на трассе, но оценить это некому, поэтому трехкратному чемпиону грустно.

В определенных моментах критика наговорившего явно лишнего лидера «Ред Булл» все же была справедливой, например, в случае с разгоном болельщиков полицией перед второй практикой в пятницу. Вопреки баснословным вложениям в этап (по разным оценкам составляющим от 500 миллионов до миллиарда долларов) «королевской серии» все равно не удалось избежать организационного коллапса. Дело в том, что из-за затянувшейся до позднего вечера подготовки трассы вторая тренировка началась уже после окончания смен у работников, обслуживавших болельщиков на трибунах. Поэтому организаторам пришлось принудительно выпроваживать людей с мест, подключив блюстителей закона, так как оставлять зрителей одних на трассе нельзя было ни по каким правилам.

Крайне неприятное для имиджа всего «Гран-при» событие в свою очередь произошло из-за другого инцидента, когда спустя 8 минут после первого выезда машин на новый городской трек оторвавшийся люк пробил моторный отсек «Феррари» Карлоса Сайнса. Таким образом те несчастные, кто раскошелился на самые дорогие билеты сезона, в пятницу смогли увидеть лишь несколько проездов болидов, перед тем как на трек выехала спецтехника, чтобы еще раз укрепить все крышки. Компенсацией для болельщиков стали ваучеры на покупку сувенирки в онлайн-магазине «Ф-1», причем на гораздо меньшую сумму, чем стоимость билетов. Неудивительно, что такое обращение вызвало у людей возмущение, поддержанное в том числе Ферстаппеном и, по последним данным, дошедшее уже до коллективного иска в суд.

Фото AFP

Леклер дал отчаянный бой обеим «Ред Булл», но был обречен с самого начала

После откровенно провального первого дня «Формуле-1» все же удалось исправить большинство недочетов, а непредсказуемость новой трассы подарила фанатам очень бодрую квалификацию и последующую гонку. Ключевую роль здесь сыграл местный асфальт, который по части сцепления недалеко ушел от катка. Вкупе с прохладной погодой (12 градусов Цельсия в субботу и воскресенье ночью) этот фактор отразился на работе шин, смешав карты в том числе фаворитам. К тому же на треке с 5 прямыми преимущество ожидаемо перешло к машинам с мощными моторами. Этим, например, объясняется внезапный прорыв сразу двух «Уильямс» на третий ряд стартового поля — при одинаковом двигателе с теми же «Мерседес», «Макларен» и «Астон Мартин» болиды Алекса Албона и Логана Сарджента как раз больше заточены под скорость на прямых участках.

В итоге в гонке пилотам и командам буквально пришлось играть в рулетку с выбором шин, где всех, как обычно, обставили стратеги «Ред Булл». Ферстаппен, схлопатавший поначалу штраф за выдавливание Леклера в первом повороте, а после «потерявший» свои «медиум» еще на первой трети дистанции, после пит-стопов все же сумел грамотно распорядиться «хардами». А против Шарля Леклера, отчаянно сражавшегося с «быками» всю гонку и дважды выгрызавшего себе лидерство, сыграла тотальная неспособность алых болидов быстро прогревать резину. Таким образом, монегаск по уже ставшей недоброй традиции уступил первое место в гонке, стартовав с поула.

Правда, даже в таких невыгодных условиях Шарль все же смог отбить второе место у Серхио Переса в предпоследнем повороте финального круга (которому Макс, несмотря на просьбы команды, не дал или не успел дать слипстрим для отрыва). К счастью для Чеко, прозевавшего «Феррари» за пару сотен метров до финиша, его третьего места оказалось достаточно для оформления вице-чемпионства в сезоне-2023. В то время как «Скудерия» усилиями Леклера и Карлоса Сайнса (совершившего прорыв на 6-е место после столкновения на старте) перед последним этапом сократила отставание в командном зачете от второго места «Мерседеса» до 4 очков. Значит, в Абу-Даби нас еще будет ждать борьба.