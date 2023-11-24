Затянувшийся эпилог. Сезон «Формулы-1» завершится в Абу-Даби

В центре внимания — схватка «Феррари» и «Мерседес» за командное серебро.

Чемпионат по гонкам «Формулы-1» 2023 года добрался до своего финиша, который по традиции пройдет в фешенебельной столице ОАЭ — Абу-Даби. А значит, любители автоспорта и «королевской серии», в частности, будут наконец-то «избавлены» от созерцания бесконечного доминирования Макса Ферстаппена. По крайней мере в ближайшие три месяца. Тем временем предстоящий финал на трассе «Яс Марина» все же несет определенную интригу, пускай и второстепенного уровня. Ведь именно здесь в споре «Феррари» и «Мерседес», которых в Кубке конструкторов разделяет всего 4 очка, должна определиться лучшая команда в пелотоне, сразу после «Ред Булл».

Стабильность против импровизации

Итальянскую и англо-немецкую команды сложно назвать равными соперниками. По началу сезона «Феррари» производила впечатление очередного провала (за исключением подиума Шарля Леклера в Баку), в середине чемпионата смогла скорее вопреки зацепиться за несколько высоких мест, а во второй половине стала пока что единственной силой, прервавшей штамповку побед у «Ред Булл».

В свою очередь, «Мерседес», наоборот, выглядел наиболее стабильным участником из числа топов, на старте немного уступив рванувшему «Астон Мартин», но после того, как команда Лоренса Стролла не менее стремительно сдулась, «трехлучевые» постепенно забрали себе все места вслед за «Ред Булл». Более того — вплоть до предыдущей гонки в Вегасе Льюис Хэмилтон претендовал на вице-чемпионство, но все же уступил личное серебро Серхио Пересу.

Однако к концу сезона-2023 «Мерседес» сам стал сдавать позиции и потерял стабильность в результатах, которая, собственно, и отличала его от всех остальных команд в лиге без учета «Ред Булл». Забавно, что сейчас судьбу итогового второго места придется решать двум командам, которые, по сути, не являются второй силой пелотона. Пока «Мерседес» настигал спад, а «Феррари» творила импровизацию, обоих успел обойти «Макларен».

Фото AFP

«Макларен» и «Астон Мартин» — темные лошадки гонки в Абу-Даби

Пока «Феррари» и «Мерседес» будут сражаться за последнюю неразыгранную награду сезона, причем с учетом проблем обоих коллективов, скорее всего за пределами первой тройки, теневыми фаворитами заключительного этапа могут оказаться уже упомянутый «Макларен» и «Астон Мартин». Команде Ландо Норриса и Оскара Пиастри вряд ли хватит опыта, чтобы помешать Ферстаппену поставить победную точку в сезоне, но тем не менее оба пилота коллектива из Уокинга уверенно будут претендовать на подиум. То же самое можно сказать про лидера «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, к болиду которого под конец чемпионата явно вернулась скорость первых гонок. С точки зрения возможностей техники и «Макларен», и «Астон Мартин» показывают необходимый для «Яс Марины» баланс управляемости со скоростью, чтобы как минимум опередить одного из «быков» — более слабого Чеко Переса.

Еще одну «сенсацию» готовит во втором эшелоне «Альфа Таури». «Ожившая» с приходом Даниэля Риккардо (и подменявшего его Лиама Лоусона) «дочерняя» команда «Ред Булл» решила привезти в Абу-Даби обновленное днище, которое в случае успеха пойдет уже на болид следующего года. Тем самым если «джокер в кармане», как его называет босс «бычков» Питер Байер, сработает, то команда сможет под финиш сезона опередить других несдающихся аутсайдеров из «Уильямс» в борьбе за седьмое место. Поэтому расслабляться перед воскресной гонкой не стоит никому — она готовит для «Формулы-1» много интересного.

Расписание «Гран-при Абу-Даби»

24 ноября

12.30 — свободная практика

16.00 — свободная практика



25 ноября

13.30 — свободная практика

17.00 — квалификация



26 ноября

16.00 — гонка



Яс Марина

Длина трассы — 5281 м

Количество кругов — 58

Дистанция гонки — 306,183 км