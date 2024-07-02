«Тампа» продлила контракт с Хедманом на четыре года

«Тампа» подписала новое соглашение с защитником Виктором Хедманом, сообщает пресс-служба клуба.

Новый срок действия контракта начнется с сезона-2025/26 и будет действовать до конца сезона-2028/29. Отмечается, что годовая зарплата 33-летнего шведа составит 8 миллионов долларов. До этого он получал 7,875 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Хедман провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 76 (13+63) очков. В плей-офф на его счету 7 (1+6) очков в 5 играх.

Хедман выступает за «Тампу» с 2019 года. Всего он сыграл 1052 матча за команду в НХЛ, забив 156 голов и отдав 572 результативные передачи.