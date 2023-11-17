«Гран-при Лас-Вегаса» пострадал из-за канализации. Самая пафосная гонка сезона на грани провала

Первая тренировка на новой городской трассе остановлена, а вторая отложена из-за проблем с крышкой сливного колодца.

Гоночный уик-энд «Формулы-1» в Лас-Вегасе получил новую порцию негатива. Сначала гонщики были недовольны своим участием в пафосной презентации «Гран-при» в Городе грехов. А едва болиды выехали на уличную трассу «Стрип», как выявилась еще одна серьезная проблема. Через 15 минут после начала первой свободной практики «Феррари» Карлоса Сайнса напоролась днищем на незакрепленный люк сливной канализации и вышла из строя. Аналогичные повреждения (хотя и не такие серьезные) — у машин Эстебана Окона (Alpine) и Гуаньюя Чжоу (Alfa Romeo). Из опасения за безопасность пилотов тренировка была прервана, и быстро проверить все остальные канализационные решетки не получилось. И это сильно повлияло на расписание всего гоночного дня.

Болиды не приспособлены для городских трасс

Напомню, что нынешний этап — первый в игорной столице США за сорок лет. Лас-Вегасу никак не дает покоя успех «Гран-при Монако» в европейской столице казино в Монте-Карло. В 1981-м и 1982-м американцы принимали болиды «Формулы-1» на огромной парковке, а сейчас по примеру монегасков решили устроить гонки прямо на городских улицах. Сейчас на организацию этапа потрачено около полумиллиарда долларов, что сделало его самым дорогим в истории королевской серии. Вот только негатива от происходящего в штате Невада пока намного больше, чем имиджевых приобретений.

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Уличные трассы обычно хороши для пиара города и его достопримечательностей, но всегда вызывают огромные нарекания у пилотов. Так Макс Ферстаппен накануне говорил, что современные тяжелые машины «Формулы-1» с низкой посадкой вообще совершенно не приспособлены для городских гонок. Но когда на кону большие деньги, к мнению профи часто не прислушиваются. «После проверки выяснилось, что причиной проблем на трассе стало разрушение бетонного каркаса вокруг крышки люка сливной канализации, — говорится в сообщении организаторов этапа. — Теперь нам нужно проверить все остальные решетки во всем районе, что займет некоторое время».

«Поскольку у машин этого поколения очень маленький дорожный просвет, FIA необходимо тщательно проверить всю трассу, — отметил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. — Проблема связана с рамкой дренажного отверстия, и теперь приходится проверять сливную систему по всему кругу. Необходимо что-то предпринять, ведь это напрямую влияет на безопасность. Судя по первым впечатлениям наших гонщиков, им показалось, что они ездят на сликах по мокрому асфальту. Впрочем, для совсем нового покрытия это нормально. Главные сложности у них были в зонах торможения. Чтобы у команд и гонщиков была возможность адаптироваться, вероятно, придется продлевать время тренировок. Так что нам предстоит заночевать на трассе».

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Гонщики выглядят как клоуны

То есть причина, по всей видимости, не в том, что люк не был заварен по халатности организаторов. А в том, что бетон, при помощи которого закрепили крышку, оказался некачественным. С учетом низкой посадки современных машин «Формулы-1» разболтавшаяся решетка стала причиной повреждения днища болидов. И сильнее всего пострадал «Феррари» Сайнса, на котором вышли из строя силовая установка и батарея. Теперь скудерии придется потратить много сил и времени на ремонт. Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер назвал проблему с дренажными люками «неприемлемой».

Конечно, в истории королевской серии уже бывали похожие инциденты. Например, во время тренировки на «Гран-при Азербайджана» 2019 года «Уильямс» Джорджа Рассела тоже получил серьезное повреждение днища после удара о незакрепленную крышку водостока. Тогда специалисты пришли к выводу, что имела место случайность, поскольку остальные люки на городской трассе в Баку были закреплены правильно. В 2017 году во время тренировки на «Гран-при Малайзии» неплотно закрытая крышка сливного люка привела к тому, что на машине Ромена Грожана лопнуло колесо, а сам болид улетел в отбойник. К счастью, эта авария обошлась без травм.

Сейчас в Лас-Вегасе вроде бы тоже никто не пострадал, однако скандалы организаторам нового «Гран-при» сейчас совершенно ни к чему. Ведь пилоты и так громко выражают недовольство логистикой этапов. «Между Вегасом и Абу-Даби, где пройдет этап на следующей неделе, разница во времени — 12 часов. Я понимаю, зачем так делать. Нет смысла проводить сдвоенные этапы в столь разных часовых поясах в конце сезона, когда все устали, — жаловался Ферстаппен. — Кроме того, мне не нравятся все эти шоу, я не хочу в них участвовать. Стоя на сцене, гонщики выглядят как клоуны. Я прекрасно понимаю, что это делается бизнеса. Но это совсем не моя тема».

Случившееся на городской трассе «Стрип» — серьезный удар по репутации нынешних промоутеров королевской серии, которые сделали серьезную ставку на городские трассы. Разумеется, в этом есть некий резон. Но ради суперприбылей ставить под угрозу жизни и здоровье пилотов — никуда не годится. Современный автоспорт слишком далеко ушел от условий обычных дорог, и в городе слишком много нюансов, которые зачастую невозможно учесть за то короткое время, которое отводится на подготовку гонок в условиях мегаполиса.