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Сегодня, 15:45

Нагорных о Глушенкове: «Локомотив» не смог перебить условия, которые предложил «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Максим Глушенков перешел из московской команды в «Зенит».

«Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение», — сказал Нагорных «СЭ».

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с петербуржцами контракт по схеме «4+1».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Нагорных
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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