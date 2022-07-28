Уйдет ли «Феррари» на летний перерыв с высоко поднятой головой?

Несмотря на гнетущую атмосферу в команде, Скудерия сразится за ключевую победу в Венгрии.

Гонщики и команды «Формулы-1» уже готовы отправиться в долгожданный летний отпуск. От четырехнедельного перерыва их отделяет лишь важнейший этап в Венгрии, итоги которого мы будем обсуждать весь август. Получится ли у Леклера хоть что-то отыграть у Ферстаппена? Или же «Феррари» добьет себя и собственных пилотов?

Скудерия пока не сдается

В первой половине сезона сложно было не удивляться решениям «Феррари», которая подводила своего лидера Шарля Леклера. Однако прошедший «Гран-при Франции» показал, что и сам монегаск небезгрешен. Непростительная ошибка на «Поль Рикаре» не только стоила ему победы, но и лишила его столь нужной в битве за чемпионат уверенности. В послегоночном интервью Шарль признал, что с такими выступлениями он не заслуживает стать чемпионом. Леклер известен своей искренностью, поэтому такие заявления убивают интригу в этом сезоне. Монегаску явно не помешала бы перезагрузка, а именно летний перерыв, но последний этап перед отпуском может только усугубить ситуацию для Шарля.

Венгерский «Хунгароринг» является не самым удачным треком для Леклера в «Ф-1». Шарль лишь раз финишировал в очках в Будапеште, завоевав четвертую строчку в 2019-м. В прошлом году монегаск выбыл еще на первом круге, став жертвой безрассудного маневра Лэнса Стролла. Более того, в последние годы венгерский трек часто благоволил «Ред Булл». Здесь Макс Ферстаппен завоевал свою первую поул-позицию в карьере в 2019-м. А еще «быкам» удавалось попадать на подиум даже в свои не самые лучшие сезоны. Например, россиянин Даниил Квят, который в эти выходные дебютирует в NASCAR, финишировал вторым в Венгрии в 2015 году в составе не самого сильного «Ред Булл».

Тем не менее последние гонки показали, что «Феррари» все же имеет некоторое преимущество над «быками» по скорости, поэтому на «Хунгароринге» Скудерия точно поборется за победу. Руководитель команды Маттиа Бинотто поставил своим пилотам цель занять первые два места в Венгрии. Более того, итальянец не видит причин, по которым «Феррари» не могла бы не выиграть оставшиеся десять гонок сезона. Так что Леклеру не стоит сильно унывать, ведь потенциальный триумф в Венгрии перед летним перерывом вернет монегаску уверенность не только в себе, но и в своей команде.

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Стабильный «Мерседес»

Жаркие условия «Гран-при Венгрии» должны помочь Скудерии победить в воскресенье, однако дождь может подпортить планы «Феррари». На данный момент существует большая вероятность выпадения осадков в субботу во время квалификации. «Хунгароринг» является узкой трассой, где сложно обгонять, поэтому стартовая позиция будет иметь ключевую роль в гонке.

В последнее время самой стабильной командой «Ф-1» является «Мерседес». Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл пользуются ошибками лидеров и завоевывают подиумы. Тем не менее «Серебряные стрелы» еще ни разу не были реальными претендентами на победу в этом году. Трек в Венгрии сильно отличается от тех трасс, которые подходили «Мерседес», так что будет интересно посмотреть, как проявят себя серебряные болиды на «Хунгароринге». Переменные погодные условия могут заставить пилотов «Феррари» и «Ред Булл» ошибаться, поэтому у «Серебряных стрел» появляется шанс замахнуться не только на подиум, но и на первую победу в сезоне.

Болид Мика Шумахера. Фото AFP

Долгожданные обновления «Хаас»

В борьбе за четвертую строчку Кубка конструкторов продолжается яростное сражение между «Альпин» и «Макларен». Во Франции Фернандо Алонсо хитрым способом одержал победу в этой группе. Испанец еще в квалификации был сильнее своего напарника Эстебана Окона и Даниэля Риккьярдо, а Ландо Норриса прошел на старте. Позже Фернандо держал британца в грязном воздухе и заставил его износить свою резину, благодаря чему испанец оторвался от Ландо на десять секунд на финише.

В Венгрии «Альпин» понадобится не только хитрость, но и мастерство обороны, которое команда уже демонстрировала в прошлом году. Именно на «Хунгароринге» в сумасшедшей гонке Эстебан Окон добился первой победы в карьере, а Алонсо тогда сильно помог напарнику, сдержав позади себя Хэмилтона. На этот раз «Альпин» предстоит борьба не только с «Макларен», но и с «Хаас», который готовит серьезное обновление.

«Хаас» является единственной командой, которая еще не дорабатывала свой болид на протяжении всего сезона. В коллективе обещали подготовить первые обновления к «Гран-при Франции», однако руководитель Гюнтер Штайнер объявил, что доработки будут готовы только к Венгрии. Тем не менее и до этапа на «Хунгароринге» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер сумели не раз финишировать в десятке. В команде объявили, что из-за нехватки деталей обновления будут установлены только на болиде датчанина. Выбор пал на Кевина, так как он опережает напарника в чемпионате и является более опытным гонщиком, чем Мик. Уже в эти выходные узнаем, сможет ли Магнуссен на обновленном болиде сразиться за место лучшего из остальных.

Расписание уик-энда

29 июля, пятница

15.00 Первая тренировка

18.00 Вторая тренировка

30 июля, суббота

14.00 Третья тренировка

17.00 Квалификация

31 июля, воскресенье

16.00 Гонка

«Хунгароринг»

Длина круга — 4,381 км

Количество кругов — 70

Дистанция гонки — 306,663 км