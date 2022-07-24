«Феррари» снова загубила себе гонку и отдала победу Ферстаппену

Неудачники этапа во Франции — Леклер и механики Скудерии. Интрига в чемпионате заморожена.

«Гран-при Франции»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) —10,508

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 16,495

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 17,310

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 28,872

6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 42,879

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 52,026

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,959

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.00,372

10. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.02,549

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.04,494

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.05,448

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.08, 565

14. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.16,666

15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.20,394

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 4 круга

Не финишировали: Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Юки Цунода (Япония, AlphaTauri), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Николас Латифи (Бразилия, Williams).

Хотя сезон-2022 повторяет рекорд длительности в «Формуле-1» (22 гонки после отмены «Гран-при России», как и в прошлом году), Шарля Леклера уже поджимала турнирная ситуация в чемпионате. Франция — 12-й этап чемпионата, а 38 очков отставания от лидера надо отыгрывать как можно раньше. И где это делать, если не во Франции, на одной из немногих трасс, где именно его успехи сопровождаются ревом трибун, а «оранжевой армии», поддерживающей Ферстаппена, даже не видно?

Дебют — за Леклером

Леклер благодаря помощи партнера Карлоса Сайнса стартовал с поула. И даже поблагодарил партнера, выразив надежду, что «он присоединится к нашей борьбе за победу». Ну-ну, Шарль, не лукавь настолько. Пока тактическая гениальность «Феррари» и Сайнс только мешали монегаску.

В субботу «Феррари» сработали идеально. Сайнс из-за штрафа все равно стартовал последним, поэтому с помощью слипстрима разгонял партнера на решающих кругах. Но поул мог ничего и не значить. Как обычно в «Формуле-1», многое решают шины. В «Феррари» на Францию выбрали более жесткие настройки: больший угол атаки антикрыла и больше прижимной силы. Но это логично било по выживаемости резины. В «Ред Булл», наоборот, предпочли проиграть квалификацию, но сделать ставку на долгоиграемость шин. В том, кто лучше выберет баланс, и таился ключ к гонке.

Старт прошел спокойно — разбавил скучный паровоз только Окон, устроивший Цусиму Цуноде и отправивший его в разворот. Хэмилтон в борьбе за третье место прошел Переса. Ферстаппен же пристроился за Леклером. Оба стартовали на «медиуме», но Шарль явно решил экономить. Сайнс и Магнуссен устроили прорыв с последних мест и отыграли по семь позиций: Кевин через пять кругов был 12-м, Карлос — 13-м.

Макс предпринял несколько попыток пройти Леклера, но «Поль Рикар» в нынешней формации не сверхобгонная трасса. Удлинять прямые FIA не решилась во имя безопасности, поэтому борьба пошла с пит-стопа, а происходящее мало чем отличалось от «Тур де Франс». Удивительно, но Хэмилтон так и не пропустил Переса, а вскоре и сбросил его с хвоста — обновления «Мерседес», пожалуй, хуже, чем у «Феррари» и «Ред Булл», но на что-то еще способны.

Шарль отправил в полет себя — и шансы на титул

Первым на смену шин заехал Макс, но уже в двух секундах отставания от лидера. И тут «Феррари» снова решили поступить нетривиально — не заезжать сразу, а ехать дальше. Но на этот раз у итальянцев хотя бы был аргумент в виде аналитики по шинам Сайнса, который ехал на «хардовой» альтернативной тактике.

Но пит-стоп не понадобился. Леклер настолько атаковал, что под вздох разочарования всего автодрома отправил свою машину в стену. Сам ошибся в сложном 11-м повороте с двумя апексами. И наверное, это конец интриги в чемпионате — по крайней мере, на ближайшие несколько недель.

Теперь можно только гадать, что бы произошло, зазови «ферраристы» своего парня сразу. Для Леклера, судя по радиопереговорам, это была главная драма в карьере. Такого истошного крика «Нет!» слышать за 20 лет просмотра «Формулы-1» еще не доводилось. Не представлялось возможным даже вытащить машину, как поступили с Шумахером немцы в Хоккенхайме в 2003-м — и принесли ему чемпионский титул.

Ферстаппен остался впереди один и мог включать себе музыку в наушниках, наслаждаясь 60-очковым преимуществом в чемпионате.

Бенефис Сайнса и трюк Расселла

Сайнс остался в одиночку защищать цвета команды, и ему сейфти-кар был на руку. Но и он решил не отставать — на пит-стопе устроил перестроение а-ля московская пробка и едва не выбил «Уильямс». И снова из-за медлительности команды на смене шин. Если в Москве можно обойтись миганием «аварийки», то здесь Карлосу сразу выписали пять секунд штрафа.

Главным сюжетом гонки стала дальнейшая борьба испанца. Он красивейшим образом на восьмой передаче прошел Расселла, затем прессинговал Переса и чудом прошел совершенно не в обгонном режиме. Параллельно Карлоса пытались зазвать в боксы, а он посылал команду куда подальше. Но ехать все же пришлось — и довольствоваться пятым местом. По крайней мере, испанец отобрал у Ферстаппена лучший круг.

В его отсутствие за подиум от души побились Перес и Расселл. Сначала британец выдавил мексиканца из поворота, вынудив соперника его срезать. Но Серхио не стал отдавать позицию, несмотря на стенания соперника по радио. Зато очень кстати на обочине через пару кругов встал Чжоу. Останься в «Ф-1» шоумены вроде Майкла Маси — вытащили бы сейфти-кар и устроили бы спринт на последнем круге в стиле «Индикара». Но ограничились виртуальным — и Джордж лучше поймал момент его окончания и обманул Переса. Двойной подиум для «Мерседес» — такого не было со времен доминирования в прошлом сезоне!

Ну а «Феррари» нужно что-то делать со своей кармой. Сходить к папе римскому или в «Битву экстрасенсов» записаться — чемпионские титулы они не видели уже 15 лет, а так не увидят еще 15.