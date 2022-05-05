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Сегодня, 20:45

Майами хочет затмить Монако. Большие амбиции нового «Гран-при»

Первая гонка «Формулы-1» на «Гран-при Майами» состоится 8 мая
Данила Слесарев
Корреспондент
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Выставочный болид на Гран-при Майами.
Фото AFP
Трасса в Майами.
Фото Global Look Press
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters
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«Феррари» и «Ред Булл» сразятся за победу на американской новой трассе.

Первый в истории «Гран-при Майами» пройдет уже в этот уик-энд. Пилоты, руководители команд и организаторы чемпионата в восторге от предстоящего этапа, однако не все болельщики положительно восприняли новый гоночный уик-энд в США. Сможет ли зрелищная гонка во Флориде изменить мнение фанатов?

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«Гран-при Монако» по-американски

После перехода власти в «Формуле-1» в 2017 году из рук харизматичного Берни Экклстоуна в руки американской компании Liberty Media чемпионат взял курс на увеличение числа гонок в сезоне. Кризисный 2020 год немного перестроил планы новых промоутеров, однако, заменив некоторые этапы, организаторы справились с задачей провести практически полный сезон. Более того, Liberty Media продолжает подписывать контракты со странами Ближнего Востока, и гонки в Саудовской Аравии и Катаре уже никого не удивляют.

Тем не менее еще в начале своего управления промоутеры не раз подчеркивали важность более тесного сотрудничества с американским рынком. По мнению организаторов, одного «Гран-при США» в Остине недостаточно, поэтому поиск новых этапов в Америке стал весьма ожидаемым шагом. На днях было объявлено о проведении гонок в Лас-Вегасе с 2023 года. С одной стороны, «Гран-при» в Неваде должен стать аналогом гламурного уик-энда «Формулы-1» в Монако, который, по слухам, может выпасть из календаря чемпионата. С другой, еще одна копия уникального Монте-Карло состоится уже в эти выходные в Майами. Не всем фанатам по душе погоня за новыми американскими этапами, которые заменяют уже полюбившиеся «Гран-при».

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Дебютная гонка в Майами состоится на трассе, построенной рядом со стадионом команды НФЛ «Майами Долфинс». Местные активисты пытались помешать проведению этапа во Флориде. Тем не менее их доводы о загрязнении экологии и высоком уровне шума от болидов «Ф-1» не были услышаны, и заезд состоится в запланированные даты. На этапе ожидается появление большого количества звезд, а фанаты остались недовольны чрезмерно высокими ценами на билеты. Более того, болельщики высмеяли старание организаторов превратить Майами в Монако. Дело в том, что внутри трассы была построена ненастоящая бухта для яхт, где воду заменили на обычное синее полотно. Хочется верить, что этапы в Майами и Монако будут похожи лишь по антуражу вне трека, так как заезд в Америке обязан стать зрелищнее европейского.

Трасса в Майами. Фото Global Look Press
Трасса в Майами.
Фото Global Look Press

Пилоты в восторге от Майами

Зрелищность этапу в Майами должны обеспечить конфигурация трассы и главные действующие лица пелотона. Гонщики положительно оценили трек, на котором будут расположены три зоны DRS. Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас уверен, что в гонке будет много обгонов, а представитель «Альфа Таури» Пьер Гасли остался в восторге от скоростных поворотов и длинных прямых трассы во Флориде.

Болиды «Формулы-1» дебютируют в Майами в пятницу, а до этого у пилотов была возможность проехать по трассе лишь на симуляторах. Фаворита этапа выделить сложно, но за победу вновь будут бороться «Феррари» и «Ред Булл», а именно представители главного противостояния старта сезона Шарль Леклер и Макс Ферстаппен. Голландец на прошлом «Гран-при» в Имоле набрал максимальное количество очков и приблизился к монегаску в чемпионате. Тем не менее отрыв все еще большой и составляет 27 очков.

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Недалеко от группы лидеров расположился напарник Ферстаппена Серхио Перес, который проводит отличное начало сезона. Партнер Леклера по Скудерии Карлос Сайнс из-за провалов в Австралии и Имоле откатился на пятую строчку, но сложно представить, что по итогам гонки в Майами испанец останется на той же позиции. Сейчас наступает важный момент в карьере Карлоса, который определит его будущее. Очередная неудачная гонка в исполнении испанца позволит руководству «Ферарри» распределить роли пилотов в команде, где Леклер, очевидно, станет первым номером коллектива.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Хэмилтон не собирается сдаваться

После кошмара «Мерседес» в Имоле пошли слухи о разладе в отношениях между семикратным чемпионом мира «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном и его командой. Некоторые эксперты и бывшие гонщики считают, что британец уже потерял мотивацию из-за слабой формы «Серебряных стрел» и может бросить коллектив уже в этом сезоне. Сам Льюис развеивает слухи и утверждает, что готов бороться в гонках, пусть уже и не за победы. В «Мерседес» не теряют надежды в скором времени выбраться из кризиса, а яркие выступления напарника Хэмилтона Джорджа Расселла подтверждают, что не все в команде так плохо.

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Интересно посмотреть, добьются ли какого-нибудь прогресса «Серебряные стрелы» на трассе, которая будет в новинку для всех коллективов в чемпионате.

Череда неудач должна закончиться и у Фернандо Алонсо. Испанский гонщик набрал лишь два очка за четыре этапа нынешнего сезона. Пилот «Альпин» показывает скорость в квалификациях и отличный темп в гонках, но провальные тактики и технические сходы не дают реализовать потенциал в полной мере. Испанец попробует показать максимум в важном для себя «Гран-при Майами».

Международный автодром Майами
Длина круга — 5,412 км
Количество кругов — 57
Дистанция гонки — 308,326 км

Расписание уик-энда
6 мая, пятница
21.30. Первая тренировка
7 мая, пятница
00.30. Вторая тренировка
20.00. Третья тренировка
23.00. Квалификация
8 мая, пятница
22.30. Гонка

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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