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2 июля, 23:55

Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Определились четвертьфинальные пары Евро-2024.
Фото AFP

На чемпионате Европы-2024 завершились все матчи 1/8 финала турнира.

В четвертьфинале Евро хозяйка турнира Германия сыграет с Испанией, Португалия встретится с Францией, Нидерланды — с Турцией, а Англия — со Швейцарией.

Пары 1/4 финала

Испания — Германия (5 июля в 19.00 мск)

Португалия — Франция (5 июля в 22.00 мск)

Англия — Швейцария (6 июля в 19.00 мск)

Нидерланды — Турция (6 июля в 22.00 мск)

Четвертьфиналы Евро-2024 пройдут в четырех городах Германии: в Штутгарте, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе.

Чемпионат Европы по футболу 2024: расписание и результаты матчей, последние новости турнира в Германии

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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