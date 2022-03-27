«Его машину разорвало на куски». Сын Шумахера пропустит гонку в Джидде после страшной аварии

Немецкий пилот врезался в стену на скорости 270 км/ч и был госпитализирован на вертолете.

Пилот команды «Хаас» и сын легендарного Красного Барона Мик Шумахер пропустит намеченный на воскресенье «Гран-при Саудовской Аравии» после страшной аварии в квалификации. За пять минут до завершения второго сегмента субботней квалификации на выходе из 12-го поворота на быстрой и узкой трассе в Джидде автомобиль 23-летнего немца буквально распался на части в результате двух ударов о бетонные барьеры. Пилот был экстренно эвакуирован с трассы с больницу. Его здоровью ничто не угрожает, но медики и команда пришли к выводу, что после такого потрясения Мику лучше не выходить на старт воскресной гонки.

Фатальных повреждений не обнаружено

В прошлом году в квалификации в Джидде в результате удара о барьер превратилась в хлам машина Шарля Леклера, а во время гонки болельщики увидели серьезную аварию с участием Никиты Мазепина. Следующей жертвой этой очень непростой трассы вчера стал Мик Шумахер. Во втором сегменте квалификации его «Хаас» наехал правым передним колесом на поребрик, после чего машину развернуло и впечатало правым бортом в левый барьер. Несмотря на полное разрушение правой стороны болида, он словно мячик отскочил на другую сторону трассы, где повстречался с бетонным ограждением уже другой своей стороной. В трансляции это выглядело очень страшно.

Квалификация была немедленно остановлена красными флагами — перерыв в итоге составил почти час. Мик, который все это время оставался в сознании и общался со спасателями, был извлечен из искореженного авто и срочно эвакуирован — сначала на скорой в местный медицинский центр, а затем вертолетом в госпиталь вооруженных сил короля Фахада для проведения углубленного медицинского исследования. Никаких фатальных повреждений у пилота не обнаружили, его отпустили в гостиницу, и ближе к ночи немец даже опубликовал пост в соцсетях. «Всем привет! Хочу сказать, что со мной все в порядке. Машина показала себя отлично! Я вернусь в борьбу и стану еще сильнее», — написал Мик. Тем не менее натерпевшееся страха руководство «Хаас» решило не допускать Шумахера до воскресной гонки.

Ему нужно забыть о произошедшем

По словам руководителя американского коллектива Гюнтера Штайнера, в момент аварии перегрузка внутри машины Мика достигала 70g. Когда болид убирали с трассы, он просто распался на две части, хотя кокпит и выполнил при этом свою главную функцию — защитил жизнь и здоровье пилота. «На протяжении всего вечера я разговаривал с мамой Мика и держал ее в курсе, — рассказал Штайнер. — Самое главное, что у него нет травм. Но после аварии он побывал на обследовании в больнице, связи с чем мы решили участвовать в гонке только с одной машиной».

«Я слышал, что Мик не пострадал. Это лучшая новость на сегодня, учитывая невероятную силу удара, — отметил напарник немца Кевин Магнуссен, который в воскресенье будет представлять на «Гран-при Саудовской Аравии» свою команду в одиночестве. — Безопасность современных машин «Формулы-1» впечатляет! До своего столкновения Мик успешно проводил квалификацию и мог рассчитывать на успешный результат. Теперь ему нужно забыть о произошедшем, отмотать время назад — и снова сесть за руль».

Пилот «Хаас» Мик Шумахер попал в аварию во время «Гран-при Саудовской Аравии». Фото Global Look Press

Самая серьезная авария

Напомню, что отец Мика — семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер — в 2013 году получили тяжелейшие травмы головы в результате падения на горнолыжном курорте, и с тех пор информация о его состоянии здоровья крайне ограничена. Легендарный гонщик не появляется на публике и, судя по всему, не может обслуживать себя самостоятельно. Тем не менее имя Михаэля помогает гоночной карьере его сына, который уже второй сезон по протекции «Феррари» выступает за одну из слабейших команд королевской серии — «Хаас».

В прошлом сезоне напарником Мика был россиянин Никита Мазепин, однако из-за международной ситуации он попал под санкции Евросоюза и Великобритании, и «Хаас» разорвал с ним контракт. Мазепина заменил Кевин Магнуссен — на «Гран-при Саудовской Аравии» датчанин жаловался на боли в шее, но занял в квалификации очень высокое для своей команды 10-е место. Хотя главным потрясением субботней гоночной сессии стало 16-е место семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который на фоне технических проблем «Мерседеса» не смог пробиться во второй сегмент. При этом британский пилот накануне гонки говорил не только о себе, но и о Мике.

«Надеюсь, Мик Шумахер не пострадал, ведь в том повороте скорости достигают 270 км/ч, и было ужасно видеть, что с ним произошло. Это самая серьезная авария, которую мы видели на этой трассе», — отметил Льюис.