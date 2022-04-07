«Феррари» и «Ред Булл» зарубятся на обновленном «Альберт-Парке»

Модернизированный трек внесет свои коррективы в битве за титул.

Спустя три года «Формула-1» полноценно возвращается в Австралию, чтобы провести гоночный уик-энд в «Альберт-Парке». Знакомая всем мельбурнская трасса претерпела немало изменений, которые сделают новый «Гран-при Австралии» настоящим украшением чемпионата.

Один из любимых треков

«Гран-при Австралии» является одним из самых любимых этапов «Формулы-1» для многих гонщиков и болельщиков. В XXI веке гонка в Мельбурне практически всегда открывала сезоны, однако в последние годы традиция была нарушена из-за пандемии. В марте 2020-го пилоты готовились выехать на трассу «Альберт-Парк», чтобы начать 71-й чемпионат мира, но организаторы приняли решение отменить этап всего лишь за несколько часов до первой тренировки. С тех пор Австралия выпала из календаря «Ф-1», и многие успели соскучиться по уик-энду в приятной атмосфере на интересном городском треке. Спустя пару лет обновленный «Альберт-Парк» возвращается в чемпионат, хотя на этот раз в качестве третьего раунда года.

Эффект открытия сезона делал «Гран-при Австралии» особенным этапом, однако гонки в Мельбурне не всегда получались яркими. Трасса не располагала к большому количеству борьбы и обгонов, поэтому было принято решение модернизировать трек. Теперь «Альберт-Парк» стал более скоростным: 9-й поворот будет проходиться без жесткого торможения, а прямая между 12-м и 13-м поворотами была немного удлинена. Некоторые повороты трека были расширены, что должно улучшить ситуацию с обгонами в гонке. Более того, на трассе будут четыре зоны открытия заднего антикрыла. Такой эксперимент с DRS в «Формуле-1» проводится впервые.

Оценить новшества можно будет уже в этот уик-энд, который для российского зрителя пройдет в утреннее время. Последние два года «Формулы-1» без азиатских этапов приучили болельщиков к дневным гонкам, однако на этот раз, чтобы насладиться борьбой «Феррари» и «Ред Булл», придется вставать пораньше.

Трасса в Мельбурне. Фото Global Look Press

Притормозят ли Сайнс и Перес своих напарников в Австралии?

Сложно делать полные выводы по раскладу сил в пелотоне после первых двух этапов сезона, ведь в этом году чемпионат состоит из 23 гонок и трех спринтов. Тем не менее после Бахрейна и Саудовской Аравии уже можно вынести некоторые заметки. В нынешнем году борьба за титул намечается между действующим чемпионом Максом Ферстаппеном и лидером «Феррари» Шарлем Леклером. Своей победой в Джидде голландец подпортил практически безупречный старт сезона в исполнении Скудерии. С другой стороны, двойной сход «Ред Булл» в Бахрейне позволил монегаску и «Феррари» уже сильно оторваться от преследователей в чемпионате.

Пока Макс и Шарль радуют бескомпромиссной борьбой на трассе, Серхио Перес и Карлос Сайнс пытаются не отставать от своих напарников. Мексиканец две недели назад завоевал свой первый поул в карьере, а испанец во всех гонках этого сезона финишировал на подиуме. Чтобы реально начать угрожать позициям Ферстаппена и Леклера, Пересу и Сайнсу нужно побеждать уже сейчас. В гонках на «Сахире» и «Джидде» пилоты все же проигрывали лидерам коллективов, однако по темпу Серхио и Карлос не были разгромлены. Так что еще остается надежда, что за победу в Австралии и в чемпионате будут сражаться не только молодые таланты, но и их старшие партнеры по команде.

О титуле грезят и в «Мерседес». После провального по меркам гибридной эры старта сезона 2022 года команда еще верит в возвращение к битве за победы. Вовсе не факт, что только Льюис Хэмилтон потянет коллектив вперед: напарник британца Джордж Расселл уже начал побеждать именитого чемпиона. В Джидде молодой гонщик сильно опередил Хэмилтона в квалификации и гонке. Сам Джордж уверен, что команда сможет решить все проблемы по ходу сезона и вернется на лидирующие позиции. А пока же в «Мерседес» надеются на сумасшедший «Гран-при Австралии», чтобы рассчитывать на победу в Мельбурне.

Себастьян Феттель. Фото AFP

Мик Шумахер и Себастьян Феттель возвращаются в строй

Позади лидеров также разворачивается немало интересных историй. Мик Шумахер, попавший в тяжелую аварию в Джидде, вернется в пелотон в Мельбурне. Жесткий инцидент немца дорого стоил «Хаас». Команда построила новый болид для Мика, а старую машину собирается починить. В Австралии в расположении Шумахера будет лишь один автомобиль. Более того, у команды не будет запаса по запчастям. В «Хаас» признали, что Мику и его напарнику Кевину Магнуссену нужно аккуратно проводить тренировки и квалификацию в Мельбурне, иначе пилоты рискуют не стартовать в гонке.

В пелотон вернется и Себастьян Феттель, пропустивший старт сезона из-за положительного результата теста на коронавирус. «Астон Мартин» был одной из худших команд в первых двух гонках года, поэтому немцу не приходится с ходу рассчитывать на завоевание очков в Мельбурне. Тяжело будет надеяться на успех в Австралии и местному герою Даниэлю Риккьярдо. «Макларен» не является грозной силой на старте сезона, и австралийцу придется вновь отложить мечты о подиуме в домашней гонке.

В «Альфа Ромео» действующий победитель «Гран-при Австралии» Валттери Боттас поведет команду за собой, а единственный новичок чемпионата Чжоу Гуаньюй дебютирует в «Альберт-Парке». У Фернандо Алонсо из «Альпин» уже проблемы: перед Мельбурном команда поставила на болид испанца третий мотор из трех дозволенных на год. Если у Фернандо продолжатся проблемы с двигателем, то он начнет получать штрафы за превышение лимита силовых установок на сезон.

Альберт-Парк

Длина круга — 5,278 км

Количество кругов — 58

Дистанция гонки — 306,124 км



Расписание уик-энда

8 апреля, пятница

6.00. Первая тренировка

9.00. Вторая тренировка

9 апреля, суббота

6.00. Третья тренировка

9.00. Квалификация

10 апреля, воскресенье

8.00. Гонка