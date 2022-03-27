Ферстаппен возвращается в борьбу за титул. Макс победил Леклера на «Гран-при Саудовской Аравии»

Второй этап чемпионата остался за лидером «Ред Булл».

«Гран-при Саудовской Аравии»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:24.19,293

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 0,549

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 8,097

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,800

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,732

6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,017

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,124

8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 62,946

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 64,308

10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 73,948

11. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 82,215

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 91,742

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

Второй этап «Формулы-1» 2022 года получился опасным и нервным, но, к счастью, завершился без негативных итогов. «Гран-при Саудовской Аравии» изобиловал жесткими авариями и зрелищной борьбой, а второй раунд сражения Шарля Леклера и Макса Ферстаппена в гонке стал настоящим украшением уик-энда.

Перес берет поул с 218-й попытки

Пятничная ракетная атака хуситов на нефтехранилище близ городской трассы в Джидде не стала веской причиной для руководства «Формулы-1» отменять «Гран-при Саудовской Аравии». Функционеры чемпионата заверили, что паддок находится в безопасности, хотя некоторые гонщики сомневались в правильности проведения этапа. Более того, пилотов подстерегала опасность не только вне трека. После дебютного «Гран-при» в Джидде, где произошло много аварий, трасса не претерпела особых изменений, поэтому вероятность появления новых жестких инцидентов была высока.

Квалификация дважды прерывалась красными флагами. Сначала Николас Латифи разбил свой «Уильямс», но авария не привела к серьезным последствиям. Мику Шумахеру же повезло куда меньше. Немец потерял машину в скоростном повороте и сильно приложился о стену, разрушив автомобиль вдребезги. Врачи не выявили травм у пилота «Хаас», но команда приняла решение выставить на гонку лишь один болид Кевина Магнуссена. Датчанин квалифицировался десятым.

Серхио Перес. Фото Reuters

Впереди Магнуссена заезд начинали Пьер Гасли, Валттери Боттас и Фернандо Алонсо. Шестым стартовал Джордж Расселл, хотя штаб «Мерседес» пребывал в шоке после квалификации: семикратный чемпион Льюис Хэмилтон не пробился во второй сегмент сессии, показав 16-й результат. Пятое время в субботу поставил Эстебан Окон.

За поул боролись Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс и Шарль Леклер, но никто не мог спрогнозировать победу Серхио Переса в этом сражении. Мексиканец в своем 218-м «Гран-при» впервые завоевал поул-позицию, озадачив Скудерию и собственного напарника по команде. Леклер довольствовался вторым местом, опередив партнера, а Ферстаппен начинал заезд четвертым.

Неожиданная схватка в «Альпин»

За 40 минут до гонки случилась очередная драма: Юки Цунода, который из-за технических проблем не участвовал в квалификации, не смог добраться до стартовой решетки. Японец выбыл из гонки еще до ее начала, что насторожило «Альфа Таури» и «Ред Булл».

Старт заезда получился нетипично спокойным для этапа в Саудовской Аравии. Перес удержал лидерство, а Леклер — вторую позицию. Ферстаппен же быстро разобрался с Сайнсом. В дальнейшем Расселл быстро сломил сопротивление Окона в борьбе за пятую строчку, а Хэмилтон застрял вне десятки, не сумев прорваться на первых кругах. Позже пилоты «Альпин» устроили жесткую рубку между собой. Окон, не собираясь пропускать Алонсо, опасно блокировал напарника. Яркая битва розовых болидов явно держала в напряжении руководство команды, которое не привыкло к таким баталиям своих гонщиков. Француз так долго не мог сопротивляться и пропустил не только Фернандо, но и Боттаса.

Эстебан Окон и Фернандо Алонсо. Фото Reuters

Зрелищное сражение в «Альпин» отвлекло от положения дел в гонке у лидеров, хотя там тоже оставалось полно интриг. В «Феррари» первыми решили зазвать Леклера в боксы, но, как оказалось, это было психологической игрой с «быками». В «Ред Булл» повелись на уловку Скудерии, и лидер Перес поехал за новыми шинами на 16-м круге, а Шарль в итоге остался на трассе. Сложно сказать, смог бы монегаск таким способом опередить мексиканца, ведь в ситуацию вмешался Николас Латифи. Канадец в последнем повороте снова разбил свой болид, что привело к появлению удачной для «Феррари» машины безопасности.

Без пейс-кара в гонке не обошлось

Воспользовавшись ситуацией, практически весь пелотон заехал на пит-стоп. В итоге Леклер стал новым лидером заезда, а Ферстаппен также опередил Переса. Выезжая с пит-лейна, Сайнс был впереди Серхио, но мексиканец не захотел отдавать и третью позицию. Позже Перес получил приказ пропустить Карлоса, и гонщик «Ред Булл» из-за аварии Латифи провалился с первой строчки на четвертую. Расселл оказался позади лидеров, а Магнуссен и Хэмилтон были за Джорджем в пелотоне. Кевин и Льюис стартовали на «харде», поэтому не совершили пит-стопы в режиме пейс-кара. Пройдя на рестарте датчанина со второй попытки, Льюис вышел на шестую строчку, но британца, как и Магнуссена, ждала еще обязательная смена покрышек. Десятку после рестарта замыкали Алонсо, Боттас и Окон.

«Гран-при Саудовской Аравии». Фото Reuters

К 35-му кругу особых сражений в пелотоне не было: Леклер держал Ферстаппена в двух секундах позади себя, Сайнс отстал от голландца на пять, а мексиканец не угрожал позициям испанца. Тем не менее именно в момент полного спокойствия сразу три гонщика неожиданно прекратили борьбу из-за технических проблем. Фернандо Алонсо и Валттери Боттас докатили свои болиды до боксов, а Даниэль Риккьярдо остановился прямо перед въездом на пит-лейн. Магнуссен успел нырнуть в боксы за новыми покрышками, а Хэмилтон опоздал, так как дирекция гонки закрыла пит-лейн и включила режим виртуальной машины безопасности. Таким образом, британец сменил шины только после возобновления заезда и оказался на 11-й строчке, но намеревался вернуться в десятку.

Второй раунд борьбы Леклера и Ферстаппена

Вскоре активизировалась борьба и среди лидеров. Ферстаппен резко сократил отрыв от Леклера и принялся атаковать монегаска. В Бахрейне Шарль вышел победителем из этого сражения, поэтому Макс рвался одержать победу во втором раунде. Первая схватка осталась за Леклером: голландец прошел пилота «Феррари» в последнем повороте, но Шарль ответил своим обгоном на стартовой прямой. На следующем круге Леклер хитро не дал себя победить, перетормозив Ферстаппена в последнем секторе. Тем не менее Шарлю на этот раз все же пришлось сдаться: Макс провел очередную разящую атаку на стартовой прямой за несколько кругов до финиша, и у монегаска не осталось сил и мощности, чтобы ответить. Не в пользу гонщика Скудерии сыграли и желтые флаги. Ленс Стролл столкнулся с Алексом Албоном, поэтому первый сектор был недоступен для борьбы на последних кругах.

Шарль Леклер и Макс Ферстаппен. Фото Reuters

В итоге Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне и вернулся в борьбу за титул. Раздосадованный Леклер финишировал позади голландца, но остался доволен битвой со своим неуступчивым соперником. Если Шарль и Макс продолжат в том же духе, то этот сезон рискует стать еще круче предыдущего. Тройку на подиуме замкнул Карлос Сайнс, а Перес закончил заезд четвертым. Пятый результат показал Расселл, Окон же на финишной прямой переиграл Ландо Норриса в сражении за шестую строчку. Гасли и Магнуссен замкнули девятку, а Хэмилтон добрался лишь до десятой строчки. Британец провел один из самых провальных этапов в карьере, но постарается вернуться в борьбу за подиум через две недели в Австралии.