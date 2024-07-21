Хорнер — о Пересе: «Мы не можем бегать на одной ноге»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о будущем в команде пилота Серхио Переса после аварии в квалификации «Гран-при Венгрии».

«Терпелив ли он в отношении Переса? Думаю, я это продемонстрировал. Авария — это было последнее, что нужно ему [Серхио Пересу] и команде. Так что посмотрим. Мы соберем осколки, восстановим машину и посмотрим, что получится в гонке. Обычно подобные обсуждения происходят внутри команды, а не в СМИ, но, очевидно, мы не можем бегать на одной ноге», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Мексиканский гонщик сошел с дистанции во время квалификации «Гран-при Венгрии». Он попал в аварию в конце сессии, что привело к появлению красных флагов и в воскресенье пилот будет стартовать с 16-й позиции.