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Пиастри — о первой победе в «Формуле-1»: «Об этом дне я мечтал ребенком»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри поделился впечатлениями от своей первой в карьере победы в «Формуле-1». 23-летний австралиец выиграл «Гран-при Венгрии», стартовав со второй позиции.

«Это очень, очень особенное чувство. Об этом дне я мечтал ребенком, хотел стоять на высшей ступени подиума «Формулы-1». Конечно, в конце получилось немного сложно, но я обеспечил себе нужную позицию на старте, и спасибо команде за потрясающую работу и потрясающую машину. Гоняться за «Макларен» чертовски весело», — приводит Sky Sports слова Пиастри.

Вторым в гонке на этапе в Венгрии финишировал еще один гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседес», для которого этот подиум стал 200-м в карьере.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» продолжает лидировать в личном зачете пилотов — на его счету 265 очков. Норрис располагается на втором месте (189), Шарль Леклер («Феррари») — на третьем (162). У Пиастри пятая строчка (149).

Источник: Sky Sports
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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