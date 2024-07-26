Норрис выиграл вторую практику «Гран-при Бельгии»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат во второй практике «Гран-при Бельгии». Его результат — 1 минута 42,260 секунды.

Вторым стал его напарник по команде Оскар Пиастри (+0,215 секунды). Третье место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,217).

Ранее нидерландец был оштрафован на 10 позиций на стартовой решетке «Гран-при Бельгии» из-за пятой в сезоне-2024 замены двигателя.

14-й этап «Формулы-1» проходит на автодроме «Спа-Франкоршам».