Ферстаппен раскритиковал стратегию «Ред Булл» после «Гран-при Венгрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен работой команды во время «Гран-при Австрии».

26-летний нидерландец финишировал пятым. Победителем «Гран-при Австрии» стал Оскар Пиастри из «Макларена».

«Это была очень плохая гонка. Все пошло не так. Стратегия была плохой. Мы знали, что на этой трассе очень сложно обгонять, но я просто должен был это делать, пытаться бороться. Я потерял из-за этого очень много времени.

В первый раз меня подрезали, ладно, это нехорошо, но такое случается. Во второй раз я снова попал в трафик. Я просто ничего не понимаю Это было очень плохо», – приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» после «Гран-при Венгрии». В активе пилота «Ред Булл» 265 очков. Вторым идет Ландо Норрис («Макларен», 189 очков). Третьим – Шарль Леклер («Феррари», 162).