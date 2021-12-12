На «Гран-при Абу-Даби» мы видели величайший момент года — судьи пытались помочь Хэмилтону, но ему помешало удивительное стечение обстоятельств.

«Формула-1» в 2021 году показала, как должен выглядеть идеальный рецепт зрелищности спорта. Как говорил классик Роман Скворцов, в Голливуде бы до такого не додумались. Мы с вами часто пытаемся раскрутить искусственные интриги. Для журналистов это работа — искать противостояние Карлсена и Непомнящего, Загитовой и Медведевой. Если вы болельщик «Спартака» или ЦСКА, вы вроде как очень ждете два дерби в год. Но сказать, что Руй Витория из клубных принципов не сядет с Алексеем Березуцким в одном ресторане, ну никак нельзя. Они друг для друга просто наемные рабочие из компании-конкурента.

В «Формуле-1» в сезоне-2021 все было по-настоящему. И гораздо круче по непредсказуемости, смею предположить, чем Евро-2020 или Олимпиада.

A title battle we will never forget



Thank you#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/aDYvg00KuQ — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Чудо в ОАЭ

Для тех, кто совсем не в курсе, — только что завершился чемпионат мира из 22 двухчасовых «Гран-при», и его судьба решилась в последних поворотах, на последних секундах. Макс Ферстаппен благодаря удивительному стечению обстоятельств догнал уже едущего к рекордному восьмому титулу Льюиса Хэмилтона и обогнал за несколько поворотов до финиша. Иначе британец бы обогнал по трофеям Михаэля Шумахера и, наверное, лет на 50 зарезервировал бы за собой главный рекорд мирового автоспорта.

На первом круге они едва не столкнулись, и чемпион срезал поворот — но его не обязали вернуть позицию, что вызвало взрыв гнева у «Ред Булл». Льюис должен был выиграть, пока на последних кругах не вылетел безнадежный аутсайдер Николас Латифи и не разбил свою машину. Дальше — сейфти-кар, Ферстаппен успел заехать за новыми шинами и догнал Хэмилтона. Но между ними было несколько круговых. Обычно им дают вернуться в круг с лидером и после этого дают рестарт. В этот раз судьи сначала это запретили делать, и это было бы уже совсем откровенное подыгрывание семикратному чемпиону, но в самом конце все-таки разрешили, несмотря на окрики по радио из «Мерседес».

LAP 54/58



Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers — he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here... WOW#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Как поменялось это решение и почему — про это когда-нибудь напишут книгу. Но это настоящее чудо. И может быть, не только в зигзагообразности сюжета была красота момента, но и в том, как быстро произошла смена. Вот Хэмилтон должен доехать спокойно на первом месте с буфером безопасности сзади, а вот — все это рушится в одну секунду. В последние годы казалось, что Хэмилтон неприкасаемый. И все-таки директор гонок «Формулы-1» австралиец Майкл Маси в концовке одернул истерящих руководителей «Мерседес»: «Мне кажется, это и называется гонками».

У Ферстаппена оставался всего круг, и за него он все-таки выдавил своего врага с первого места. Вопреки всем обстоятельствам.

Подробнее может почитать об этом здесь, а лучше — пересмотрите нынешний «Гран-при Абу-Даби» и «Гран-при Саудовской Аравии» недельной давности. Там был еще один идеальный симбиоз шоу, скандальности и при этом именно спортивной остроты.

Хэмилтон и Ферстаппен — абсолютно разные

Но главное не то, что на трассе. В «Формуле-1» были великие концовки. Помню, как записывал на VHS-кассеты еще ребенком сумасшедшие гонки начала 2000-х, когда таким же гегемоном, как Хэмилтон, был Шумахер, — там тоже было много моментов, после которых хотелось не идти в школу, а протереть глаза и пересмотреть. Были и битвы Хилл vs Шумахер 1994-го, Масса vs Хэмилтон 2008-го, про противостояние Алена Проста и Айртона Сенны уже сняты фильмы.

Главное — развитие технологий, позволяющих следить за радиопереговорами и подмечать мельчайшие детали противостояния, и то, что было нанизано на эту конфронтацию вне трассы.

Хэмилтон — темнокожий британец, сторонник BLM, который специально для арабских этапов сделал шлем в радужных цветах, поддерживая меньшинства. Признанный авторитет, многолетний чемпион с правильными интервью и любовью условного «истеблишмента». Ферстаппен — человек, который пытался драться на трассе, костерил судей, хватал штрафы, обвинялся в шовинистических выпадах с судимым папашей Йосом, бывшим гонщиком «Формулы», который дома наверняка высказывается про все эти меньшинства хлеще любого нашего доморощенного гомофоба.

Русский след

А как вам такой сюжет — русский след? Макс Ферстаппен сменил в «Ред Булл» после скандалов именно Даниила Квята (и сменил очень спорным решением), а год назад увел у Дани девушку, Келли Пике. Которая к тому времени уже родила от россиянина дочь. И сложно не заметить, как новая пассия изменила голландца. Он остался бойцом и резонером судей, но стал гораздо меньше выплескивать эмоций и всю злость вложил в борьбу и скорость.

И в концовке все тоже было, как в лучших фильмах. После завершения Льюис и Макс пожали друг другу руки, наверняка мысленно сказали «до марта», пожали руки даже отцы спортсменов — еще более разные, Энтони и Йос. И все это шло на фоне радиопереговоров «Мерседес» и ФИА, где Тото Вольфф буквально кричал: «Вы должны вернуть классификацию по предпоследнему кругу гонки!» Кто точно вряд ли пожмет руки — это руководители команд, которые весь год подливали масла в огонь настоящей войны. На ум в последние годы из более принципиальных конфликтов приходит только Конор и Хабиб, но по уровню красоты и соблюдения грани между здравым смыслом и шоу сегодняшние герои дадут UFC сто очков вперед.

A touching moment as Max and Jos Verstappen are congratulated by Lewis Hamilton's father, Anthony ?#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/5n2uaLrfr2 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Вряд ли многие из не слышавших о «Формуле-1» теперь резко ею увлекутся, хотя она сама сделала для этого все. Но если в марте 2022 года у вас будет выбор — посмотреть вечером футбольчик или гонку нового сезона «Формулы-1», без колебаний выбирайте второе.