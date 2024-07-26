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Сегодня, 16:27

Ферстаппен показал лучший результат в первой практике «Гран-при Бельгии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике «Гран-при Бельгии». Его результат — 1 минута 43,372 секунды.

Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларен» (+0,531 секунды). Третье место занял гонщик «Уильямс» Александер Албон (+0,727).

Ранее Ферстаппен был оштрафован на 10 позиций на стартовой решетке «Гран-при Бельгии» из-за пятой в сезоне-2024 замены двигателя.

14-й этап «Формулы-1» проходит на автодроме «Спа-Франкоршам». Сегодня, 26 июля, в 18.00 мск пройдет вторая практика «Гран-при Бельгии».

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Уильямс
Александр Албон
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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