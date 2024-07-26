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Хэмилтон — о срыве Ферстаппена на «Гран-при Венгрии»: «Ты должен вести себя как чемпион мира»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон раскритиковал поведение гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на «Гран-при Венгрии». По его мнению, нидерландцу стоило себя вести более сдержанно во время гонки.

«Ты должен быть лидером команды. Членом команды, за которую выступаешь. И речь даже не о лидерских качествах, а о том, что ты всегда должен помнить о том, что выступаешь за команду, в которой работает очень много людей, и все они твои партнеры по команде. Ты должен вести себя как чемпион мира. Как именно? Ну, точно не так, как он вел себя в последний уик-энд», — приводит Racingnews365 слова Хэмилтона.

На этапе в Венгрии болиды Хэмилтона и Ферстаппена столкнулись на 63-м круге. Пилот «Ред Булл» вылетел за пределы трассы, но смог продолжить гонку. Стюарды не наказали ни одного из гонщиков за инцидент. При этом по ходу заезда Ферстаппен неоднократно выражал недовольство выбранной стратегией и ругался по своим гоночным инженером.

Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Венгрии». Победителем этапа стал Оскар Пиастри из «Макларен». Ферстаппен финишировал пятым.

Источник: RacingNews365
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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