Сезон «Формулы-1» завершился невероятной победой Макса Ферстаппена, опередившего своего главного соперника Льюиса Хэмилтона на последних секундах гонки в Абу-Даби. Разделит радость триумфа с голландцем его девушка Келли Пике, которая раньше встречалась с российским гонщиком Даниилом Квятом.

О романе российского гонщика Даниила Квята с дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике стало известно в 2017 году.

Через два года у них родилась дочь Пенелопа, однако рождение ребенка не спасло этот союз. Вскоре после появления в их жизни нового члена семьи Даниил и Келли расстались.

«Тот, кто столкнулся с тяжелым человеком и прошел мучительные отношения, становится на шаг ближе к тому, кто подарит любовь. Наш путь бесконечен, мы сходимся со многими, но каждый случай уникален. Но неизменно то, что мы встречаем нужных людей в нужное время», — такие слова написала девушка на своей странице, намекая на своего бывшего возлюбленного.

Келли не долго оставалась в статусе матери-одиночки и очень быстро нашла новую любовь. Им и стал Макс Ферстаппен, который за несколько лет до этого уже увел у Квята место в команде «Ред Булл».

С тех пор как пара перестала скрываться от посторонних, Келли часто делится семейными снимками с новым возлюбленным.

Пара часто проводит свободное время где-нибудь на пляже, а Келли поддерживает нового чемпиона во время гонок.