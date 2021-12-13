Дочь чемпиона, встречалась с Квятом. Как выглядит Келли Пике — девушка Макса Ферстаппена
О романе российского гонщика Даниила Квята с дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике стало известно в 2017 году.
Через два года у них родилась дочь Пенелопа, однако рождение ребенка не спасло этот союз. Вскоре после появления в их жизни нового члена семьи Даниил и Келли расстались.
«Тот, кто столкнулся с тяжелым человеком и прошел мучительные отношения, становится на шаг ближе к тому, кто подарит любовь. Наш путь бесконечен, мы сходимся со многими, но каждый случай уникален. Но неизменно то, что мы встречаем нужных людей в нужное время», — такие слова написала девушка на своей странице, намекая на своего бывшего возлюбленного.
Келли не долго оставалась в статусе матери-одиночки и очень быстро нашла новую любовь. Им и стал Макс Ферстаппен, который за несколько лет до этого уже увел у Квята место в команде «Ред Булл».
С тех пор как пара перестала скрываться от посторонних, Келли часто делится семейными снимками с новым возлюбленным.
Пара часто проводит свободное время где-нибудь на пляже, а Келли поддерживает нового чемпиона во время гонок.
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