Хэмилтон бойкотировал церемонию FIA. Ему грозят большие неприятности

Льюис переживает из-за поражения от Ферстаппена в чемпионской гонке и вместе с «Мерседес» совершает глупые поступки.

Против семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Льюиса Хэмилтона может быть открыто дисциплинарное дело, после того как он в нарушение регламента без уважительной причины проигнорировал итоговую церемонию Международной автомобильной федерации (FIA), которая прошла в четверг в Париже. В знак солидарности со своим пилотом мероприятие бойкотировал и глава команды «Мерседес» Тото Вольф. В итоге немецкий коллектив на церемонии представляли главный технический специалист Джеймс Элиссон и второй пилот Валттери Боттас, который в межсезонье переходит в «Астон Мартин». Кроме того, «Мерседес» не принял участия в итоговой фотосессии FIA, где должен быть представлен как команда, завоевавшая Кубок конструкторов.

Причиной всех этих демаршей стало спорное судейское решение на последнем круге «Гран-при Абу-Даби», которое позволило Максу Ферстаппену опередить Льюиса Хэмилтона и впервые за восемь лет лишить «Серебряные стрелы» победы в личном зачете. Изначально «Мерседес» планировал подать апелляцию в трибунал FIA, однако в последний момент отказался от своего намерения — якобы ради того, чтобы не портить праздник конкурентам из команды «Ред Булл». К «быкам» и лично к Ферстаппену у Хэмилтона и Вольфа нет никаких претензий, но есть большое недовольство действиями гоночного директора Майкла Маси. В итоге апелляции не будет, но бойкот все-таки состоялся. Кроме того, Вольф настаивает на расследовании вердикта стюардов — не ради пересмотра результатов гонки, а во имя того, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Произвол в области принятия решений

Считается, что одной из причин поражения Хэмилтона в Абу-Даби стало неоднозначные маневры гонщиков, отставших на круг, во время работы сейфти-кара. В результаты победы Ферстаппена Хэмилтон лишился рекорда всех времен — еще никто в истории «Формулы-1» не выигрывал чемпионский титул восемь раз. В качестве моральной компенсации FIA приготовила для Льюиса приз «Пилот года» — в том числе за его общественную деятельность. Однако моральное состояние британца не позволило ему принять участие ни в пресс-конференции накануне FIA Gala, ни в самой церемонии. При этом, по слухам, именно Хэмилтон уговорил Вольфа отказаться от апелляции, которая теоретически могла привести к пересмотру итогов всего чемпионата.

— Мы оба, Льюис и я, в настоящий момент испытываем разочарование, — объяснил ситуацию Тото Вольф. — Это не связано с нашим спортом, мы по-прежнему любим «Формулу-1», и любим ее потому, что секундомер никогда не лжет. Но если искажаются фундаментальные принципы спортивной справедливости, тогда показания секундомера перестают быть значимыми, поскольку мы столкнулись с примером произвола в области принятия решений.

Формально отказ от участия в итоговой церемонии FIA без уважительной причины (например, болезни) является нарушением спортивного регламента, так как тройка призеров сезона в «Формуле-1» обязана присутствовать на финальном мероприятии. Теоретически федерация теперь может открыть дисциплинарное расследование и как минимум оштрафовать Хэмилтона и «Мерседес». Вряд ли санкции зайдут дальше, но в отношениях FIA и «Серебряных стрел» явно появилась новая трещина. Сначала «Мерседес» очень долго думал над подписанием «Договора согласия», а теперь устраивает крайне неприятные публичные демарши.

Сомнения сэра рыцаря

По словам Вольфа, в данный момент Хэмилтон слишком остро переживает «ситуацию, в которой у него отняли титул» — настолько, что не уверен в дальнейшем продолжении своей карьеры, несмотря на действующий контракт с «Мерседес». Вполне вероятно, что настроение Льюиса будет зависеть в том числе от того, как сейчас пойдет работа комиссии FIA, которая разбирает действия Майкла Маси в Абу-Даби. Как считает руководитель «Мерседес», ситуация в ОАЭ была очень похожа на ту, которая произошла в 2020 году в концовке «Гран-при Айфеля». Но решения стюардов оказались диаметрально противоположными. На Нюрбургринге автомобиль безопасности оставался на трассе шесть кругов, пока все круговые не выстроились в хвосте пелотона. В то время как в Абу-Даби были убраны только круговые, разделявшие лидировавшего на тот момент Хэмилтона и его преследователя Ферстаппена.

В «Мерседес» считают, что одним из уроков после случившегося должен стать запрет на общение гоночного директора с руководителями команд во время гонки. Якобы в Абу-Даби «Ред Булл» оказывал давление на Майкла Маси, требуя от него объяснений в спорных ситуациях. В частности, судьи изначально дали круговым приказ оставаться на своих местах и только после вмешательства руководителя «быков» Кристиана Хорнера начали маневры по возвращению отставших гонщиков в хвост пелотона. По мнению Вольфа, стюарды трактовали правила слишком вольно и подобные решения на последнем круге «Гран-при» недопустимы. При этом две апелляции, поданные «Мерседес» сразу после окончания гонки, были отклонены.

— Мы протестовали в интересах справедливости для нашего спорта и с тех пор ведем конструктивный диалог с FIA и «Формулой-1», — говорится в свежем заявлении «Серебряных стрел». — Наша цель — добиться ясности на будущее, сделать так, чтобы все участники чемпионата четко понимали правила и знали, как они будут применяться. Мы покинули Абу-Даби, не веря в то, свидетелями чему стали. Конечно, поражения являются частью игры, но есть разница между этим и тем, когда проигрыш несправедлив.