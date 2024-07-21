Хэмилтон — об обвинениях от Ферстаппена: «С его стороны всегда будет враждебность»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на обвинения со стороны гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена после их столкновения на «Гран-при Венгрии».

Болиды столкнулись на 63-м круге. Ферстаппен вылетел за пределы трассы, но смог продолжить гонку. Стюарды не наказали ни одного из гонщиков за инцидент, В вердикте стюарды подчеркнули, что Ферстаппен обвинил Хэмилтона в смене направления движения при торможении.

«Это было похоже на гоночный инцидент. Такие ошибки случаются. Не думаю, что должна быть какая-то враждебность. Но, конечно, с его стороны она будет всегда», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Венгрии». Победителем гонки стал Оскар Пиастри из «Макларена». Ферстаппен финишировал пятым.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» после «Гран-при Венгрии». В активе пилота «Ред Булл» 265 очков. Вторым идет Ландо Норрис («Макларен», 189 очков). Третьим — Шарль Леклер («Феррари», 162).