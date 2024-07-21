Антонелли не уверен, что готов дебютировать в «Мерседес» в следующем году

Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли ответил на вопрос о возможности присоединиться к «Мерседес» в следующем году.

В июне появилась информация о том, что 17-летний гонщик уже заключил соглашение с командой «Формулы-1» и в сезоне-2024 будет выступать вместе с британцем Джорджем Расселлом.

«Я не знаю, буду ли я готов, если честно. Я все еще многому учусь в «Формуле-2» и до сих пор делаю довольно много ошибок. Есть несколько деталей, которые действительно важны, которые пока я делаю не всегда правильно. Я пытаюсь совершенствоваться и не совершать тех же ошибок снова. О следующем годе не хочу думать, потому что ничего не официально и я ничего не знаю, если честно», — приводит Racingnews365 слова пилота.

Антонелли с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2». В сезоне-2024 итальянец одержал одну победу в основных гонках — 21 июля Антонелли финишировал первым на «Гран-при Венгрии».