Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:59

Антонелли не уверен, что готов дебютировать в «Мерседес» в следующем году

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли ответил на вопрос о возможности присоединиться к «Мерседес» в следующем году.

В июне появилась информация о том, что 17-летний гонщик уже заключил соглашение с командой «Формулы-1» и в сезоне-2024 будет выступать вместе с британцем Джорджем Расселлом.

«Я не знаю, буду ли я готов, если честно. Я все еще многому учусь в «Формуле-2» и до сих пор делаю довольно много ошибок. Есть несколько деталей, которые действительно важны, которые пока я делаю не всегда правильно. Я пытаюсь совершенствоваться и не совершать тех же ошибок снова. О следующем годе не хочу думать, потому что ничего не официально и я ничего не знаю, если честно», — приводит Racingnews365 слова пилота.

Антонелли с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2». В сезоне-2024 итальянец одержал одну победу в основных гонках — 21 июля Антонелли финишировал первым на «Гран-при Венгрии».

Источник: Racingnews365
Формула-1
Мерседес
0
Читайте также
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер: «В данный момент у «Феррари» четвертая или третья по скорости машина в пелотоне»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости