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Пиастри: «У нас с Норрисом все в порядке, мы по-прежнему очень уважаем друг друга»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри рассказал, что у него не испортились отношения с напарником Ландо Норрисом после «Гран-при Венгрии».

На 13-м этапе «Формулы-1» за несколько кругов до финиша Норрис получил приказ от команды пропустить вперед австралийца. В итоге Пиастри завоевал первую победу в чемпионате, а британский гонщик занял второе место.

«У нас с Ландо все в порядке. Мы особо не говорили о гонке. Мы обедали в «Макдональдсе», играли в «Монополию». Мы по-прежнему очень уважаем друг друга и знаем, что это взаимно», — приводит Motorsport слова Пиастри.

Также австралийский пилот заявил, что в будущем будет готов помочь Норрису в борьбе за титул.

«Если им нужно, чтобы я был командным игроком и пытался помочь Ландо, то, конечно, я это сделаю. Но я думаю, что самое главное — попытаться набрать как можно больше очков среди всех команд и выиграть Кубок конструкторов», — добавил он.

На данный в личном зачете пилотов лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в активе которого 265 очков. Норрис идет на втором месте с 189 баллами. У Пиастри (149) пятая позиция.

Источник: Motorsport
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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