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Пиастри выиграл «Гран-при Венгрии» и одержал первую победу в карьере в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Болид Оскара Пиастри.
Фото Global Look Press

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри занял первое место на «Гран-при Венгрии». Для 23-летнего австралийца эта победа стала первой в карьере в «Формуле-1».

Вторым финишировал еще один гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+2,141 секунды), который стартовал с первой позиции. При этом британец по радио жаловался на проблемы с педалью газа перед началом гонки. Тройку лидеров замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+14,880). Для него это 200-й подиум в карьере.

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», расположился на пятой позиции. За несколько кругов до финиша он столкнулся с Хэмилтоном в борьбе за подиум, но смог продолжить заезд.

В личном зачете пилотов продолжает лидировать Ферстаппен с 265 очками. Норрис располагается на втором месте (189), Шарль Леклер («Феррари») — на третьем (162).

В Кубке конструкторов первая строчка у «Ред Булл» (389 баллов). В топ-3 также входят «Макларен» (338) и «Феррари» (322).

Формула-1
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри
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