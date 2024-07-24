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Сегодня, 08:48

BBC: Ферстаппен может уйти из «Ред Булл» в конце 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шансы на то, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сменит команду в конце 2025 года, сохраняются, сообщает ВВС.

По данным источника, уход в конце этого года голландский гонщик пока не рассматривает. Также в контракте Ферстаппена прописан вариант ухода, который связан с показателями машины и команды, однако детали неизвестны.

Сообщается, что у гонщика есть две возможные причины ухода из «Ред Булл». Первая — Ферстаппен его отец Йос обеспокоены тем, что при переходе в 2026 году на собственные двигатели австрийцы могут оказаться позади «Мерседес». Вторая причина — обвинения руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, который в итоге был оправдан.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года. Сообщалось, что пилот будет зарабатывать от 40 до 50 миллионов евро.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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