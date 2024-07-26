Эстебан Окон стал пилотом «Хааса»

«Хаас» на официальном сайте объявил о подписании контракта с французским пилотом Эстебаном Оконом. 27-летний француз подписал долгосрочный контракт.

«Очень рад начать новую главу в своей карьере и присоединиться к «Хаасу». Я стану частью амбициозной гоночной команды, чей дух, трудолюбие и неоспоримое стремление к росту действительно впечатлили меня», — отметил Окон.

В этом сезоне Окон выступает за «Альпин». В личном зачете пилотов он идет на 18-м месте, набрав 3 очка в 16 гонках.