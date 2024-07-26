Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 03:02

Эстебан Окон стал пилотом «Хааса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эстебан Окон.
Фото Global Look Press

«Хаас» на официальном сайте объявил о подписании контракта с французским пилотом Эстебаном Оконом. 27-летний француз подписал долгосрочный контракт.

«Очень рад начать новую главу в своей карьере и присоединиться к «Хаасу». Я стану частью амбициозной гоночной команды, чей дух, трудолюбие и неоспоримое стремление к росту действительно впечатлили меня», — отметил Окон.

В этом сезоне Окон выступает за «Альпин». В личном зачете пилотов он идет на 18-м месте, набрав 3 очка в 16 гонках.

Формула-1
Хаас
Эстебан Окон
0
Читайте также
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
В ОКР пообещали изучить возможности защиты атлетов РФ после решения CAS по Валиевой
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен из-за замены двигателя потеряет 10 позиций на старте «Гран-при Бельгии»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости