Ферстаппен вырвал титул у Хэмилтона на последнем круге. Это невероятные эмоции

Лучшему сезону — лучший финал. А вечный рекорд Хэмилтона по титулам пока подождет.

Формула-1. «Гран-при Абу-Даби»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:30.17,345

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 2,256

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 5,173

4. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 5,692

5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 6,531

6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 7,463

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 59,200

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 61,708

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 64,026

10. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 66,057

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 67,257

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Николас Латифи (Канада, Williams), Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo), Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo).

Сумасшедший, яркий, противоречивый и по-настоящему исторический сезон «Формулы-1» подошел к концу. Макс Ферстаппен в невероятном стиле выиграл титул у Льюиса Хэмилтона на последних секундах гонки в ОАЭ. В стане «Ред Булл» нет предела счастью, в «Мерседесе» — агония. Не исключено, что мы еще увидим продолжение в виде протестов или даже судов.

Ферстаппен забирает важнейший поул сезона

Битва за титул в Абу-Даби началась с нервной квалификации. Судя по результатам тренировок, Льюис Хэмилтон считался фаворитом в борьбе за поул. Тем не менее Макс Ферстаппен сделал то, что ему не удалось совершить в Саудовской Аравии неделю назад, а именно: проехать мегакруг в решающий момент. Голландец опередил своего главного соперника на 0,371 секунды и завоевал самую важную поул-позицию года. Льюис же начинал заезд со второй строчки. Более того, претенденты на титул были разведены по тактике: Ферстаппен стартовал на мягком комплекте шин, а Хэмилтон — на «медиуме».

Третий результат в субботу неожиданно показал гонщик «Макларен». Ландо Норрис стартовал непосредственно позади лидеров, но после квалификации заявил, что не хотел бы вмешиваться в борьбу за чемпионство. Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал четвертый результат в квалификации, а партнер Хэмилтона Валттери Боттас — лишь шестое. Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер начинали заезд с пятой и седьмой позиции соответственно. Десятку стартовой решетки замыкали Юки Цунода, Эстебан Окон и Даниэл Риккьярдо.

Пилоты «Хаас» Мик Шумахер и Никита Мазепин оказались худшими в последней квалификации сезона. Россиянин проиграл немцу в субботу, однако Никите не суждено было принять участие в воскресной гонке. Тест на коронавирус показал положительный результат, и Мазепин досрочно завершил тяжелый дебютный год в «Формуле-1».

LIGHTS OUT! ?



It's finally time — the 2021 Abu Dhabi Grand Prix is GO!#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/eBvQL3uvT8 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Противоречивый момент на старте

Финальная гонка сезона не могла не начаться без драмы на старте. Хэмилтон рванул с места лучше Ферстаппена и сразу же прошел голландца. Макс не терял надежды вернуть позицию еще на первом круге и решился на рискованную атаку в шестом повороте. Гонщик «Ред Булл» поравнялся с соперником и почти было обогнал Льюиса, но Хэмилтон, стараясь избежать столкновения, срезал поворот и не отдал позицию. Судьи решили даже не рассматривать противоречивый момент, и в гараже «Красных быков» ожидаемо были недовольны ситуацией. По мнению руководителя команды Кристиана Хорнера, гонщик «Мерседес» должен был вернуть позицию. Гоночный директор FIA Майкл Маси объяснил решение стюардов тем, что Ферстаппен выдавил Хэмилтона, поэтому Льюис не обязан был возвращать позицию. В «Ред Булл» не согласились с этим, но вердикт не был изменен и гонка продолжилась.

Позади Перес опередил Норриса в борьбе за третью позицию и готовился помочь напарнику в сражении за титул. Сайнс также обогнал британца и вырвался на четвертую строчку. В свою очередь Боттас провалил старт: финн откатился на восьмое место, пропустив Леклера и Цуноду.

Хэмилтон начал отъезжать от Ферстаппена — отрыв к 14-му кругу составил уже пять секунд, и «Быки» решили зазвать Макса в боксы. Перед гонкой шинники из «Пирелли» давали прогноз, что один пит-стоп станет оптимальной тактикой для гонщиков, поэтому не было сомнений, что Ферстаппен на свежем «харде» поедет до финиша. Ответ «Мерседес» последовал на следующем же круге. Льюис сменил покрышки и также больше не планировал останавливаться в боксах.

После своего пит-стопа голландец выехал позади Норриса и Сайнса, но быстро смог сломить сопротивление гонщиков и погнался за Хэмилтоном. А Льюису предстояло серьезное сражение с напарником Макса Пересом. В «Ред Булл» применили командную тактику: коллектив не зазывал Серхио в боксы, чтобы тот попробовал придержать гонщика «Мерседес» и дать возможность Ферстаппену сократить отрыв.

LAP 3/58



A great start from Lewis Hamilton and he's up into P1!



Max Verstappen tries to battle back through the chicane on the opening lap, but Hamilton holds on ?



Game on in Abu Dhabi!#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/M2tlS2LpaR — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Погоня Ферстаппена за титулом

Подъехав к Пересу, Хэмилтон получил жесточайшее сопротивление со стороны мексиканца. На протяжении круга Серхио агрессивно оборонялся против британца, не давая себя обогнать. Льюис пожаловался на чересчур опасное вождение со стороны Чеко, но судьи не увидели нарушений. Тем временем Ферстаппен сумел сократить отрыв от Хэмилтона до двух секунд. В итоге Перес сдался, но за такую помощь удостоился похвалы от Ферстаппена, который назвал напарника настоящей легендой. Мексиканец поехал в боксы, оставив лидеров сезона сражаться за титул.

Несмотря на благородную услугу со стороны партнера, Макс все равно не мог угнаться за Льюисом. Британец вновь принялся постепенно наращивать отрыв, и в «Ред Булл» начали думать о втором пит-стопе.

Антонио Джовинацци в своей последней гонке в «Формуле-1» из-за технических проблем остановился на трассе, поэтому дирекция гонки вмешалась в заезд. Появление режима виртуальной машины безопасности помогло «Быкам» принять решение. Макс заехал за новым «хардом», а в «Мерседес» не пошли на такой риск и оставили Льюиса на трассе. Зеленый флаг возобновил гонку, и 17 секунд разделяло претендентов на чемпионство. У Макса оставалось 20 кругов, чтобы догнать Льюиса и забрать у него и победу, и титул.

In the end, it went right down to the *very* end



Max Verstappen passes Lewis Hamilton on the final lap of the final race of 2021, to claim the title ?



What a season



What a battle #AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/HK6C3pzJru — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Чудо в исполнении Макса

Ферстаппен делал все возможное и сокращал отрыв от британца, но кругов оставалось все меньше и меньше. В «Ред Булл» считали, что только чудо может помочь голландцу. Новая надежда появилась за пять кругов до финиша. Николас Латифи разбился на последнем секторе, что привело к появлению настоящей машины безопасности. В «Мерседес» вновь решили оставить Хэмилтона на трассе, а Ферстаппен поехал за свежим «софтом». Таким образом, лидеров на трассе разделяли пять круговых гонщиков. Поначалу дирекция гонки приняла решение оставить все как есть, но затем все-таки разрешила круговым обогнать пейс-кар и вернуться в круг. Машина безопасности за круг до финиша покинула трассу, и зрители увидели решающее сражение за титул на последних метрах дистанции.

Макс Ферстаппен на «софте» ожидаемо получил преимущество, но Льюис Хэмилтон не собирался отдавать титул просто так. Голландец с большим трудом прошел британца, а гонщик «Мерседес» попробовал в следующем же повороте ответить. Макс не пустил Льюиса, хотя Хэмилтон не оставлял попыток атаковать Ферстаппена. На последнем секторе британец все еще пытался бороться с Ферстаппеном, но гонщик «Ред Булл» на этот раз не упустил своего и удержал лидерство до финиша.

Макс Ферстаппен завоевал свой первый титул чемпиона мира «Формулы-1». Льюис Хэмилтон финишировал вторым и долго еще не мог эмоционально отойти от случившегося. Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рвал и метал от решений судей, но Майкл Маси остался непреклонен: «Это гонки».

Карлос Сайнс завершил гонку на подиуме, а Юки Цунода и Пьер Гасли замкнули пятерку. Кими Райкконен в своей последней гонке в карьере не смог финишировать. Финн из-за механических проблем сошел с дистанции, однако фанаты выбрали пилота «Альфа Ромео» гонщиком дня. Нет сомнений, многие будут скучать по Кими в «Формуле-1».

Сумасшедший сезон «Ф-1», который точно войдет в историю, подошел к концу. После такого финала еще долго будут обсуждать решения стюардов и стили пилотажа претендентов на титул, однако одно останется неизменным: Макс Ферстаппен — заслуженный чемпион мира «Формулы-1» 2021 года.

Итоговый Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 395.5. 2. Льюис Хэмилтон — 387.5. 3. Валттери Боттас — 226. 4. Серхио Перес — 190. 5. Карлос Сайнс — 164.5. 6. Шарль Леклер — 160. 7. Ландо Норрис — 160. 8. Даниэл Риккьярдо — 115. 9. Пьер Гасли — 110. 10. Фернандо Алонсо — 81. 11. Эстебан Окон — 72. 12. Себастьян Феттель — 44. 13. Ленс Стролл — 34. 14. Юки Цунода — 32. 15. Джордж Расселл — 16. 16. Кими Райкконен — 10. 17. Николас Латифи — 7. 18. Антонио Джовинацци — 3. 19. Мик Шумахер — 0. 20. Роберт Кубица — 0. 21. Никита Мазепин — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 613.5. 2. Red Bull — 585.5. 3. Ferrari — 324.5. 4. McLaren — 275. 5. Alpine — 153. 6. AlphaTauri — 142. 7. Aston Martin — 78. 8. Williams — 23. 9. Alfa Romeo — 13. 10. Haas — 0.