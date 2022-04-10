Леклер вне досягаемости в Австралии. Соперники монегаска вновь выбывают из борьбы

Пилот «Феррари» одержал легкую победу на «Гран-при» в Мельбурне.

Гран-при Австралии

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 58 кругов

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 20,524

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 25,593

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 28,543

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 53,303

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 53,737

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 61,683

8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 68,439

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 76,221

10. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 79,382

11. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 81,695

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 88,598

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

14. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

17. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

Не финишировали: Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin), Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)

Мельбурн триумфально вернулся в «Формулу-1». Яркая гонка на «Альберт-Парке» завершилась победой Шарля Леклера. Сходы напарника монегаска Карлоса Сайнса и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена обеспечили гонщику Скудерии легкую прогулку на последних кругах в Австралии.

«Макларен» радует в квалификации

В последнем перед пандемией «Гран-при Австралии» 2019 года пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас разгромили своих соперников в квалификации. Спустя три года «Формула-1» вернулась в Мельбурн, однако на этот раз субботней сессией правили другие команды. Гонщик Скудерии Шарль Леклер, хоть и жаловался на слепящее солнце во время своего быстрого круга, смог завоевать важнейший поул в «Альберт-Парке». Монегаск оставил позади «Ред Булл»: Макс Ферстаппен показал второй результат, Серхио Перес — третий. Главным сюрпризом квалификации стал Ландо Норрис, начинавший гонку с четвертой позиции. Напарник британца и местный герой Даниэл Риккьярдо стартовал седьмым. После разочаровывающего старта сезона «Макларен» демонстрировал отличный темп в Австралии, что давало надежду на хороший результат в воскресенье.

«Серебряные стрелы» на этот раз заняли лишь третий ряд стартовой решетки. Впервые с 2014 года Льюис Хэмилтон остался без поула в Австралии. Тем не менее британец опередил своего напарника Джорджа Расселла. Восьмое время поставил Эстебан Окон, а Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо, которые претендовали на победу в субботу, замкнули десятку. Гонщик «Альпин» ехал с опережением времени поула Леклера, но из-за неполадок с гидравликой Фернандо завершил быстрый круг в стене. Сайнса же преследовали проблемы в третьем сегменте: красный флаг из-за вылета Алонсо не позволил пилоту Скудерии закончить свой круг, а позже машина испанца отказывалась заводиться. В итоге на свою последнюю попытку Карлос выехал с холодными шинами и закономерно допустил ошибку.

Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австралии». Фото Global Look Press

Сайнс вновь ошибается

Кошмарный уик-энд для Сайнса продолжился и в воскресенье. Испанец провалил старт и откатился вглубь пелотона, пропустив Мика Шумахера в борьбе за 13-ю строчку. Однако и на этом неудачи гонщика Скудерии не закончились: на втором круге Карлос в попытке обгона на немца вылетел с трассы и зарылся в гравии. Вернуться на трек Сайнс был уже не в состоянии, и испанец бесславно завершил погоню за победой на «Гран-при Австралии». Сход Карлоса привел к появлению машины безопасности, однако и до вылета гонщика «Феррари» произошло немало интересных событий.

На старте Леклеру удался отличный рывок, и Ферстаппен не смог атаковать монегаска. Перес не только не поборолся за лидерство, но и упустил третью строчку: Хэмилтон сразу же прошел Норриса и мексиканца. Расселл также обогнал Ландо, но дотянуться до Переса у британца не получилось. В девятку ворвался Гасли, а Алонсо остался на десятой позиции. Машина безопасности нейтрализовала гонку на несколько кругов, а на рестарте борьба продолжилась. Перес вернулся на третье место, легко обогнав семикратного чемпиона мира. Тем не менее это был не последний размен позициями между мексиканцем и «Мерседесом» в гонке.

Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австралии». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Неудачное возвращение Феттеля

В дальнейшем заезд стал напоминать предыдущие этапы в Австралии: в пелотоне проходили локальные сражения за позиции, однако обгонять все равно было тяжело. Пилоты также нередко допускали ошибки на обновленной трассе. Шумахер из-за своего небольшого вылета пропустил Кевина Магнуссена и Чжоу Гуаньюя в борьбе за 13-е место. Себастьян Феттель, который вернулся в чемпионат после ковида, не избежал проезда по гравию, а Магнуссен перестарался в сражении с Юки Цунодой и проехал девятый поворот по траве.

В группе лидеров острой борьбы не наблюдалось. Не самый большой износ шин позволял спортсменам провести один пит-стоп в гонке, и одним из первых в боксы поехал Ферстаппен. Перес поменял покрышки через два круга, а Леклер и Хэмилтон сделали это еще позже. В итоге Шарль и Макс не поменялись позициями, а Льюису удалось пройти Переса. Мексиканца не устроило положение дел, и Чеко сразу пошел в атаку на британца. Перес провел рискованный обгон и в итоге своевременно опередил Хэмилтона, так как на трассе внезапно снова появилась машина безопасности.

Себастьян Феттель вряд ли занесет такой «Гран-при Австралии» себе в актив. В пятницу немец толком не смог потренироваться из-за технических проблем, а в субботу утром разбил машину. В воскресенье гонщик «Астон Мартин» также попал в аварию. Феттель допустил ошибку и завершил заезд в стене, что привело к режиму пейс-кара. Этим успел воспользоваться Расселл. Британец сменил покрышки и выехал впереди Переса и Хэмилтона. В группе лидеров также оказался и Алонсо, но испанец оттягивал свой пит-стоп до последних кругов и в итоге не смог удержаться даже в десятке.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Фото Global Look Press

Очередная драма Ферстаппена

На втором рестарте неудержимый Перес вновь пошел в атаку на «Мерседес», однако на этот раз на Расселла. Джордж долго удерживал мексиканца позади себя, но Серхио в итоге сломил сопротивление британца и погнался за лидерами. Внезапно бронза Переса превратилось в серебро: Макс Ферстаппен во второй раз за три гонки сошел с дистанции! Команда в срочном порядке приказала голландцу остановить болид, двигатель которого начал постепенно загораться. Сход Макса открыл путь Леклеру к легкой победе на «Гран-при Австралии». В итоге монегаск одержал второй триумф в сезоне, добавив к нему балл за быстрейший круг в гонке. Противники Шарля по сезону самоуничтожаются, и теперь Леклер обладает гигантским преимуществом в чемпионате. Гонщик «Феррари» опережает ближайшего соперника на 34 очка.

Вторым финишировал Серхио Перес, который также провел в спокойном режиме последние круги заезда. Впервые на подиум в составе «Мерседес» поднялся Джордж Расселл. Именно он теперь занимает вторую строчку чемпионата. Британцу помог своевременный выезд машины безопасности, чему не очень был рад Хэмилтон, закончивший гонку четвертым. Позади финишировал дуэт из «Макларен» с Норрисом во главе, а Окон, Боттас и Гасли замкнули девятку. Одним из героев гонки стал Алекс Албон, который начинал заезд последним и 57 кругов из 58 проехал на одном типе шин. Совершив пит-стоп на последнем круге, гонщик «Уильямс» не пропустил Чжоу, финишировал десятым и заработал ценный балл для команды.